Новости Весеннее роудшоу «Турбизнес» - в самом разгаре Деловые мероприятия проходят на этой неделе на Юге страны, впереди — Волга, Урал, Сибирь и Северо-Запад

Традиционное весеннее роудшоу «Турбизнес» в самом разгаре. На этой неделе уже успешно прошли мероприятия в трёх городах Юга России - в Воронеже, Ростове-на-Дону и Краснодаре. Всего мероприятия в этих городах посетили более 220 агентств. Проведено шесть бизнес-завтраков, более 20 мастер-классов.

В этом году впервые профессиональными посетителями роуд-шоу стали агентства из Луганска и Донецка.

Сегодня весеннюю серию воркшоп «Турбизнес» принимает Ставрополь, а завтра — Волгоград. Напомним, что в минувшем году крупнейшая серия российских профессиональных роуд-шоу «Турбизнес» отметила свое 25-летие, а этой весной она проходит уже в 51-й раз. В России больше нет региональных мероприятий такого охвата и с такой длительной историей проведения. За прошедшую четверть века «Турбизнес» успешно реализовал более 950 воркшопов и роуд-шоу в 75 городах России и других стран Европы и Азии. Как отмечает генеральный директор Медиахолдинга «Турбизнес» Иван Калашников, «за двадцать пять лет проведения формат прямого общения профессионалов доказал свою нужность рынку, высокую эффективность и роуд-шоу по-прежнему популярны, как у игроков рынка - туроператоров, отелей, курортов, ТИЦ, так и у региональных агентств. Онлайн, безусловно, важен, но не может служить заменой «живым» b2b-встречам». Как рассказала одна из посетителей воркшопа, прошедшего в Краснодаре, помощник руководителя туркомпании «ЛА-Тур» Вера Лазарева, «Хотя мы давно работаем на рынке, каждое новое посещение отлично организованных воркшопов «Турбизнес» для нас очень полезно. В ходе этих мероприятий мы узнаем обо всех новых тенденциях и направлениях туррынка, о том, что лучше всего продается, общаемся с коллегами. А для новых наших сотрудников такие меропрятия — полезное обучающее «погружение» в мир туризма. В этом году мы встретили на воркшопе много новых партнеров, и восстановили контакты со старыми — такими, как «Амиго-С», «Мультитур» и другими. Если говорить о тенденциях нашего регионального рынка, то мы практически приближаемся в этом году к «допандемийным» показателям. Активно продается весь спектр туров — Юг Росси, Москва, Петербург. Популярны и зарубежные маршруты — Абхазия, Беларусь, Турция, Египет, ОАЭ, Куба». Впереди — деловые встречи на Волге, Урале и Сибири, на Северо-Западе и в Беларуси: 1-5 апреля 2024 г. Нижний Новгород – Казань – Самара – Оренбург – Уфа 8-12 апреля 2024 г Ижевск – Пермь – Екатеринбург – Челябинск – Тюмень 15-19 апреля 2024 г Омск – Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск 24-26 апреля 2024 г. Санкт-Петербург – Минск – Калининград Подробная информация о весенней серии Workshop «Турбизнес» и регистрация. Ждем вас на весенних деловых встречах профессионалов Туризма в регионах России!

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