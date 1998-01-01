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28 марта
Весеннее роудшоу «Турбизнес» - в самом разгаре
Деловые мероприятия проходят на этой неделе на Юге страны, впереди — Волга, Урал, Сибирь и Северо-Запад
Традиционное весеннее роудшоу «Турбизнес» в самом разгаре. На этой неделе уже успешно прошли мероприятия в трёх городах Юга России - в Воронеже, Ростове-на-Дону и Краснодаре.
Всего мероприятия в этих городах посетили более 220 агентств. Проведено шесть бизнес-завтраков, более 20 мастер-классов.
Напомним, что в минувшем году крупнейшая серия российских профессиональных роуд-шоу «Турбизнес» отметила свое 25-летие, а этой весной она проходит уже в 51-й раз.
В России больше нет региональных мероприятий такого охвата и с такой длительной историей проведения. За прошедшую четверть века «Турбизнес» успешно реализовал более 950 воркшопов и роуд-шоу в 75 городах России и других стран Европы и Азии.
Как отмечает генеральный директор Медиахолдинга «Турбизнес» Иван Калашников, «за двадцать пять лет проведения формат прямого общения профессионалов доказал свою нужность рынку, высокую эффективность и роуд-шоу по-прежнему популярны, как у игроков рынка - туроператоров, отелей, курортов, ТИЦ, так и у региональных агентств.
Онлайн, безусловно, важен, но не может служить заменой «живым» b2b-встречам».
Как рассказала одна из посетителей воркшопа, прошедшего в Краснодаре, помощник руководителя туркомпании «ЛА-Тур» Вера Лазарева, «Хотя мы давно работаем на рынке, каждое новое посещение отлично организованных воркшопов «Турбизнес» для нас очень полезно. В ходе этих мероприятий мы узнаем обо всех новых тенденциях и направлениях туррынка, о том, что лучше всего продается, общаемся с коллегами. А для новых наших сотрудников такие меропрятия — полезное обучающее «погружение» в мир туризма.
В этом году мы встретили на воркшопе много новых партнеров, и восстановили контакты со старыми — такими, как «Амиго-С», «Мультитур» и другими.
Если говорить о тенденциях нашего регионального рынка, то мы практически приближаемся в этом году к «допандемийным» показателям. Активно продается весь спектр туров — Юг Росси, Москва, Петербург. Популярны и зарубежные маршруты — Абхазия, Беларусь, Турция, Египет, ОАЭ, Куба».
Впереди — деловые встречи на Волге, Урале и Сибири, на Северо-Западе и в Беларуси:
1-5 апреля 2024 г. Нижний Новгород – Казань – Самара – Оренбург – Уфа
8-12 апреля 2024 г Ижевск – Пермь – Екатеринбург – Челябинск – Тюмень
15-19 апреля 2024 г Омск – Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск
24-26 апреля 2024 г. Санкт-Петербург – Минск – Калининград
Подробная информация о весенней серии Workshop «Турбизнес» и регистрация.
Ждем вас на весенних деловых встречах профессионалов Туризма в регионах России!
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