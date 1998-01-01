Azimut Hotels откроет в этом году свой первый отель в Хакасии

Крупнейшая российская гостиничная сеть Azimut Hotels расширяет свою географию присутствия и планирует открыть первый отель в столице республики Хакасия — Абакане, - рассказали нам в пресс-службе сети.

Открытие гостиницы запланировано на третий квартал 2024 года. На сегодняшний день строительство семиэтажного отеля практически завершено, идёт работа над итоговой отделкой интерьеров и фасадов здания.

Отель будет расположен в самом центре города буквально в 100 метрах от республиканской администрации и Первомайской площади. Железнодорожный вокзал находится в 10 минутах ходьбы, а дорога от аэропорта Абакана до отеля на такси займет 15-20 минут.

В пешей доступности от гостиницы находятся знаменитые Хакасский национальный театр кукол «Сказка», Национальный краеведческий музей и другие исторические достопримечательности.

Номерной фонд «Azimut Отель Абакан» составит 60 комфортабельных номеров различных категорий.

В гостинице также откроется ресторан на 70 посадочных мест с региональными мотивами в интерьере и кухней с гастрономическими специалитетами.

«Популярность Хакасии как направления для внутреннего туризма растет от года к году. Сюда приезжают со всех концов страны посетить легендарные места силы и своими глазами увидеть природные красоты парка Ергаки и Хакасского заповедника. Уверены, «Azimut Отель Абакан» станет точкой притяжения как для бизнес-путешественников, так и для туристов.

Появление нашего отеля в этом гостеприимном городе — это важный шаг в дальнейшем развитии сети. Мы будем рады открыть двери для гостей Azimut Отель Абакан уже в этом году и предоставить комфортное проживание в сочетании с высокими едиными стандартами сети», — рассказал генеральный директор Azimut Hotels Максим Бродовский.

Отметим, что одинм из активно развивающихся сейчас в республике туристических проектор является зиминий курорт «Гора Гладенькая». Курорт находится в южной части республики на горе Гладенькой в предгорьях Западного Саяна в 40 километрах от Саяногорска.

На курорте – восемь трасс разной сложности общей протяженностью почти 8,5 километра. Сезон здесь начинается с середины ноября и длится до мая.

Цены на курорте вполне доступны — так, дневной абонемент на катание в высокий сезон по 10 мая обойдется в этом году лишь в 1,5 тыс. рублей.

/TOURBUS