Новости

«Архыз» и «Красная Поляна» продлевают катание до мая

В то же время горнолыжный курорт "Газпром Альпика" уже завершил зимний сезон

Горнолыжный сезон на горном курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесии в этом году продлится из-за снежной погоды, сообщила администрация курорта в среду.

"В этом году погода решила порадовать всех фанатов катания на горных склонах: много снега. Поэтому сообщаем, что в этом году мы продлеваем катание до 1 мая", — говорится в сообщении.

В 2023 году горнолыжный сезон на "Архызе" закрылся в середине апреля. Он длился 128 дней. За это время курорт посетили более 500 тыс. туристов.

В пресс-службе курорта ранее отмечали что минувшая зима была бесснежной и курорт работал за счет системы искусственного оснежения.

Всесезонный курорт "Архыз" в Карачаево-Черкесии открылся в декабре 2013 года на восточной границе Западного Кавказа между хребтами Абишира-Ахуба и Габулу.

На курорте оборудованы 27 км горнолыжных трасс, восемь канатных дорог, системы искусственного снегообразования. На территории "Архыза" работают более 100 отелей, баз отдыха и пансионатов

В свою очередь гГорнолыжный курорт "Газпром Альпика" в горном кластере Сочи 26 марта завершил зимний сезон.

"Уважаемые гости, обращаем Ваше внимание, что c 26 марта по 27 апреля канатные дороги склона "Альпика" закрываются на регламентные работы", — говорится в сообщении курорта.

В прошлом году курорт завершил зимний сезон на три недели позже – 15 апреля. При этом регламентные работы на канатных дорогах продолжались до 28 апреля.

Соседний курорт "Роза Хутор" будет открыт для лыжников и сноубордистов до 14 апреля.

Курорт «Красная Поляна» планирует завершить сезон лишь в начале мая, - сообщает "Интерфакс".

/TOURBUS.RU