Fun&Sun продлевает на лето программы полетов в Таиланд и на Шри-Ланку

Свое решение туроператор объяснил хорошим спросом

Чартерная программа Fun&Sun в Таиланд продлевается на летний сезон. Свое решение туроператор объяснил хорошим спросом .

Пакетные туры на Пхукет сформированные на чартерах, будут доступны туристам Fun&Sun из четырех городов России, в том числе из Сочи. Цены – от 170 тыс. руб. на двоих.

Как отмечает АТОР, таким образом все пять туроператоров – Fun&Sun, Anex, Pegas Touristik, Coral Travel и «Интурист», возившие туристов на чартерах в Таиланд зимой, продолжат предлагать такие туры и летом в дополнение к регулярным рейсам «Аэрофлота» и стыковочным рейсам зарубежных авиакомпаний.

В системе бронирования Fun&Sun уже доступны к покупке туры на Пхукет на лето, сформированные на рейсах Red Wings с вылетом из четырех городов России – Москвы (вылет из аэропорта Жуковский), Екатеринбурга, Новосибирска и Сочи.

Программа из Москвы стартует 1 апреля. До 18 мая запланировано 3 рейса в неделю по средам, субботам и воскресеньям. С 19 мая по 31 октября будет два рейса - по четвергам и воскресеньям. Из Новосибирска и Екатеринбурга программа стартует 1 апреля и продлится до 31 октября. Из Сочи – 29 апреля, и завершится также 31 октября.

Продажи летних туров в Таиланд этой весной идут активно. Текущие объемы бронирований превышают прошлогодние в два раза.

«Отмечаем динамичный спрос на таиландском направлении. Этому способствует и наращивание объемов перевозки, и сильные позиции собственного принимающего офиса в Таиланде. Прогнозы по летнему спросу – позитивные», – рассказали в Fun&Sun.

В Туристическом Управлении Таиланда (ТАТ) настрой туроператоров разделяют и надеются

принять по итогам 2024 года 1,7 млн граждан РФ. Если поставленные цели будут достигнуты, российский турпоток максимально приблизится к историческому рекорду 2013 года – 1,74 млн россиян, - отмечает АТОР.

В свою очередь РСТ сообщает, что туроператор Fun&Sun продлил и полетную программу на Шри-Ланку. Как отметили в компании, спрос на традиционно зимнее направление у российских туристов не снижается и в летние месяцы.

Туры сформированы на прямых рейсах авиакомпании Red Wings из московского аэропорта «Жуковский» в Хамбантоту.

Полетная программа будет выполняться по средам и субботам с 22 мая по 1 ноября и по вторникам и субботам до 18 мая. Туристам доступен провоз багажа 20 кг и ручной клади 10 кг, багаж для младенца без места – 10 кг.

Путешественники могут выбрать отдых на пляже, экскурсионные маршруты и комбинированные туры. Как уточнили в компании, турпакеты подорожали на 5,5%, что обусловлено общим ростом цен. Средний чек составляет 153 тыс. рублей на человека. Средняя глубина бронирований достигает четырех месяцев, средняя продолжительность туров – 11 ночей.

Самые популярные курорты Шри-Ланки у российских туристов – Унаватуна, Пасикуда, Хиккадува, Ахунгала и Диквелла.

Шри-Ланка уже прошлым летом стала одним из популярных направлений у россиян. В 2023 году страну посетило рекордное количество российских туристов – около 200 тысяч.

/TOURBUS.RU