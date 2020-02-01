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27 марта
Авиакомпания «Азимут» не смогла взыскать с туроператора «И-Линь» 101 млн руб.
Финансовая претензия была вызвана отказом оператора от чартерной программы по договору с авиакомпанией
Как сообщает газета «КоммерсантЪ», арбитражный суд Ростовской области отказал авиакомпании «Азимут» во взыскании 101,2 млн руб. с туроператора «И-Линь Туризм». Финансовая претензия была мотивирована отказом оператора от чартерных перевозок по договору с авиакомпанией.
Как следует из материалов дела, в 2022 году «Азимут» и «И-Линь» заключили договор на выполнение чартерных перевозок. В соглашении оговаривалось, что туристический оператор в случае отказа от запланированного авиарейса должен заплатить штраф в размере 50% от его стоимости, а также возместить авиакомпании возможные убытки.
В январе—марте 2023 года «Азимут» отменил все предусмотренные договором с «И-Линь» авиарейсы в связи с отсутствием предоплаты. После этого авиакомпания обратилась в ростовский арбитраж с заявлением о взыскании штрафа.
Однако суд решил, что «И-Линь» от рейсов не отказывался, а «Азимут» сам отменил вылеты в связи с отсутствием предоплаты.
Вместе с тем авиакомпания не представила доказательств убытков, понесенных из-за действий туристического оператора. На этом основании суд отказал «Азимуту» в удовлетворении иска.
Управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин говорит, что условия договора на осуществление чартерных рейсов, заключенного между «Азимутом» и «И-Линь», являются «типичными».
По мнению юриста, решение суда было определено неправильными для этой ситуации действиями донской авиакомпании.
«Если бы “Азимут” даже в отсутствие предоплаты не принял решение об отмене чартерных рейсов по договору с “И-Линь”, а дождался бы отказа с его стороны, то с крайне высокой степенью вероятности его требования о взыскании 50% стоимости рейсов были бы удовлетворены. Не исключено, что авиакомпания также могла бы взыскать с заказчика перевозок еще и сумму понесенных в связи с подготовкой к несостоявшимся рейсам расходов»,— считает Юрий Федюкин.
По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «И-Линь Туризм» зарегистрировано в Москве в 2020 году. Учредителями ООО с равными долями указаны Ефим Литвак и Чжан Мяо. По итогам 2020 года фирма показала выручку 2,038 млрд руб. с 28,8 млн руб. чистой прибыли.
На профильных информационных ресурсах в Сети есть информация, что фирма была связана с китайской частной сетью медицинских клиник AGE Dr. Hospital Management Group, а «И-Линь» планировал туры в Китай с апреля 2020 года, но из-за пандемии программа не состоялась.
Сейчас в Сети можно найти предложение компании об отдыхе на курортах Турции.
/TOURBUS.RU
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