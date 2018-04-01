Этим летом «ИрАэро» полетит в Баку из 13-ти городов России

В этом году в Азербайджане рассчитывают принять более 600 тысяч российских туристов

Как стало известно нашему порталу, в наступающем весенне-летнем сезоне «ИрАэро» будет летать прямыми рейсами в Баку из 13-ти городов России - Москвы, Казани, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Челябинска, Красноярска, Нижневартовска, Омска, Перми, Нижнекамска, Саратова, Владикавказа и Уфы.

Как отмечают эксперты, расширение полетной программы российского авиаперевозчика в Азербайджан вызвано, прежде всего, резким увеличением к экскурсионному и оздоровительному туризму в соседней стране.

Так, в этом месяце Россия и Азербайджан договорились наладить более тесный контакт между туроператорами двух стран для совместной разработки и организации туров, а также увеличения доступности туристических поездок

"Азербайджан – популярное туристическое направление среди россиян. Однако показатели по туристическим поездкам двух стран пока не вернулись к допандемийным", — заявил министр экономического развития России Максим Решетников министр по итогам двусторонних переговоров с председателем Государственного агентства по туризму Азербайджана Фуадом Нагиевым в Баку.

Как отмечалось в ходе встречи, росту взаимного турпотока между Россией и Азербайджаном будет способствовать недавно подписанная "дорожная карта" по развитию туризма на ближайшие три года. В ближайшей перспективе документ позволит решить задачи по разработке трансграничных маршрутов, совместных инвестпроектов и туристических брендов.

"В данный момент на рассмотрении Государственной Думы находится законопроект, приравнивающий туроператоров, организующих поездки по СНГ, к тем, кто организует поездки по территории страны. Это позволит им рассчитывать на дополнительные привилегии. Рассчитываем, что закон будет принят уже в этом году", — отметил г-н Решетников.

По его прогнозу, закон стимулирует туркомпании активнее работать с дружественными странами, плотнее взаимодействовать с иностранными партнерами и помогать им в организации туров.

"Участники встречи обсудили вопрос открытия сухопутной границы между Россией и Азербайджаном, которая закрылась в апреле 2020 года из-за ковидных ограничений, а также возможность восстановления работы автомобильных пунктов пропуска на границе. До введения ограничений половина всех поездок россиян в Азербайджан приходилась на автомобильные поездки", — сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

Фуад Нагиев в ходе встречи на примере туристического центра "Шахдаг" рассказал об интересе российских туристов к горнолыжным центрам в Азербайджане и отметил возможности сотрудничества в рамках Евразийского альянса горных курортов, в который также входят "Шахдаг" и российский горный курорт "Роза Хутор".

Отметим, что Фестиваль горных курортов Евразии, который недавно завершился в горах Сочи, в 2025 году пройдет именно на курорте "Шахдаг" . Глава туристического центра "Шахдаг" Рустам Наджафов ранее сообщил, что российские туристы составляют до 50% гостей курорта.

Азербайджан в 2024 году рассчитывает на рост турпотока и намерен принять более 600 тыс. туристов, из России, сообщил ранее заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев.

"В 2024 году количество российских туристов составит более 600 тыс. человек. До пандемии показатель был 1 млн человек. Думаю, в скором будущем достигнем и этого показателя тоже".

Как сообщалось, Азербайджан в 2023 году посетили 2,086 млн иностранных граждан (из 187 стран), что на 30,2% больше, чем за 2022 год. Из них более трети прибыли из России.

Отметим также, что авиарейсы в Баку популярны в качестве транзитных. В частности, большим спросом пользуются рейсы Баку - Тель-Авив на крыльях авиакомпания AZAL. В октябре 2023 года в связи с обострением военного конфликта на Ближнем Востоке Азербайджан приостановил рейсы в Израиле.

Однако с 19 марта рейсы возобновились. "На первом этапе запущены три рейса в неделю — по вторникам, четвергам и воскресеньям, с апреля будет осуществляться по 9 рейсов в неделю в этом направлении", — сообщили нам в пресс-службе азербайджанской авиакомпании.

/TOURBUS.RU

Фото: Media.az