Эксперты: Россияне активно бронируют майский отдых за рубежом

Россияне уже бронируют путешествия за рубеж на майские праздники, лидируют по спросу Турция, Египет, ОАЭ и Таиланд, сообщают сегодня Российский союз туриндустрии и «Интерфакс» со ссылкой на данные агрегаторов и турагентств.

«Период бронирований зарубежных туров на майские праздники уже начался. Однако в последние годы глубина продаж на эти даты небольшая.

Мы ожидаем заметного роста числа заявок в течение первых двух недель апреля», — сказала руководитель международных проектов агрегатора пакетных туров «Слетать.ру» Любовь Воронина.

По данным сервиса, количество бронирований на майские праздники в этом году практически в 2,5 раза превышает аналогичные показатели прошлого года. В топ-5 направлений входят Турция, на которую приходится 41% от общего объема бронирований, Египет (14%), ОАЭ (6%), Таиланд (5%), Абхазия (3%). Средний чек на Турцию вырос на 8%, Египет – на 9%, ОАЭ – на 21%, Таиланд – на 29%, Абхазию – на 10%.

«Дальнейшее поведение цен прогнозировать довольно сложно. Вероятно, ближе к праздничным датам стоимость туров с перелетом на чартерных рейсах будет снижаться, а на регулярных – увеличиваться», — добавила г-жа Воронина.

В турагентствах также называют Турцию, Арабские Эмираты, Египет и Таиланд среди фаворитов зарубежного отдыха на майские праздники. Правда, по словам представителей розничного бизнеса, туристы пока не очень активно бронируют туры на начало мая.

«Пока мы не видим большой активности по бронированию ни майских праздников, ни лета. Туристы звонят, интересуются Турцией, но, узнав цены, задумываются. Их можно понять – выложить $6-7 тыс. на двоих за отдых, причем даже не в отеле премиального уровня, готовы немногие», — сообщила директор агентства «Сладкая жизнь», член комитета Российского союза туриндустрии по агентской деятельности Ирина Панкова.

С коллегой согласен генеральный директор компании «Инфотур» Роман Елагин.

«Турция занимает первое место по продажам, но, вопреки всем разговорам местных отельеров о снижении цен, остается дорогой. На мой взгляд, цены, особенно в премиальных отелях, сильно завышены, как и год назад. На втором месте Арабские Эмираты. Кроме того, у нас на майские берут Египет, очень хорошо идет Таиланд, быстро набирает обороты Бали», — сказал он.

Эксперт ожидает небольшого спада бронирований в ближайшие две недели.

«Наши агентства расположены в торговых центрах, а сейчас, после теракта 22 марта, их посещаемость резко упала. Думаю, понадобится минимум две недели, чтобы ситуация нормализовалась», — заметил г-н Елагин.

Напомним, что длинные выходные в мае 2024 года с учетом праздничных и присоединенных к ним дней продлятся 4 дня с 28 апреля по 1 мая и еще 4 дня с 9 по 12 мая.

/TOURBUS.RU