Gulf Air свяжет Бахрейн с Сочи

Национальный авиаперевозчик Бахрейна — авиакомпания Gulf Air совместно с туристическим оператором "Свой ТС" в июне запустят чартерные рейсы из столицы Бахрейна Манамы в Сочи.

Как сообщает пресс-служба аэропорта Сочи, первый рейс Gulf Air из Манамы и обратно состоится 3 июня.

Полеты будут выполняться один раз в неделю (по понедельникам) на авиалайнерах A321 вместимостью 166 пассажиров.

"Развитие международной маршрутной сети является одной из приоритетных задач для аэропорта Сочи. Эти рейсы дадут толчок развитию туристического потока не только между Россией и Бахрейном, но и другими странами Ближнего Востока", — приводятся в сообщении слова замгендиректора по коммерческой деятельности "Аэродинамики" Александра Никонова.

Согласно сообщению, в январе-марте 2024 года аэропорт Сочи обслужил на международных направлениях более 307 тыс. пассажиров, что на 2% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Турпоток из России в Бахрейн по итогам 2023 года снизился, это связано с высокой стоимостью авиабилетов, небольшой отельной базой, а также отсутствием продвижения на российском рынке, сообщал ранее Российский союз туриндустрии.

«Эксперты не отмечают пока позитивной динамики по Бахрейну по нескольким причинам. Во-первых, это ограниченность перевозки — напрямую летает только национальный перевозчик Gulf Air. Во-вторых, ценовая политика на билеты не выдерживает конкуренции с ОАЭ.

Cредняя стоимость билета составляет примерно $550, несмотря на снижение тарифа на 20% в прошлом году», — отметили в РСТ.

Как отметили в РСТ, осложняет рост турпотока и отсутствие продвижения на российском рынке: свою рекламную деятельность страна свернула около года назад. Кроме того, средний уровень цен на отели, рестораны и шоппинг в Бахрейне на 10-15% выше, чем в ОАЭ.

У «Интуриста» среди арабских стран Бахрейн находится на четвертом месте по объему продаж, уступая ОАЭ, Катару и Оману. В пресс-службе туроператора сообщили, что отельная база острова не столь обширна, чтобы ставить чартерную перевозку.

«В этом году Бахрейн продается менее активно, чем Катар. Прошедший год тоже был менее успешным, чем постковидный 2022-й: сказывается возросшая конкуренция со стороны ОАЭ и открытие прямых рейсов на других ближневосточных направлениях, включая Оман», — пояснили в компании.

В «Интуристе» добавили, что ежедневные рейсы Gulf Air в прошлом году использовались, прежде всего, как стыковочные.

По данным Погранслужбы ФСБ, в 2023 году в Бахрейн выехали со всеми целями 30,2 тыс. российских граждан. В 2022 году выездной поток в страну составил 31 тыс.

Виза при посещении Бахрейна с целью туризма на срок менее двух недель ставится в аэропорту по прибытии.

/TOURBUS.RU