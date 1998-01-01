Медиагруппа «Комсомольская правда» запустила всенародную премию «Маршрут построен»

«Маршрут построен» — уникальный туристический конкурс в области развития и продвижения российской индустрии гостеприимства

Медиагруппа «Комсомольская правда» запустила всенародную премию «Маршрут построен». Участие в ней могут принять все те, кто развивает туристическую отрасль в нашей стране и делает путешествия по России интереснее, комфортнее и удобнее.

Голосовать за участников будут читатели и подписчики КП, а самое компетентное жюри определит в итоге победителей.

В премии целых 19 номинаций, поэтому у нас вы точно сможете громко заявить о себе. О ваших проектах узнает вся страна от Калининграда до Владивостока! Выбирайте номинацию и участвуйте в конкурсе здесь: https://travel.spec.kp.ru/

Принять участие в конкурсе можно до 26 апреля 2024 года. Отправить заявку на участие в премии можно на сайте проекта — travel.spec.kp.ru.

«Маршрут построен» — уникальный туристический конкурс Медиагруппы «Комсомольская правда» в области развития и продвижения российской индустрии гостеприимства. Это прекрасная возможность заявить о себе всем тем, кто вносит важный вклад в сферу внутреннего туризма.

Номинанты премии — это люди, предприятия, учреждения культуры, проекты и бренды, которые делают путешествия по родной стране ярче, интереснее и комфортнее.

Партнеры премии «Маршрут построен 2023-2024»: АНО «Национальные приоритеты», MITT - Международная выставка туризма и индустрии гостеприимства, крупнейшая в России, Русское Географическое общество, туристический оператор FUN&SUN, АНО «Проектный офис MICE» и Медиахолдинг «Турбизнес».

Голосование по 19 номинациям премии проходит в два этапа. Сначала многомиллионная аудитория “Комсомолки” выберет финалистов народным голосованием. А уже из них экспертное жюри определит победителей третьего сезона премии «Маршрут построен».

Продвижение конкурса осуществляется на всех платформах Медиагруппы «Комсомольская правда», включая сайт KP.RU, лидер Рунета в категории Новости и СМИ, газету с миллионной аудиторией, Радио КП с охватом на 400 городов вещания и соцсети с более 6 млн подписчиков.

Список номинаций премии «Маршрут построен 2023–2024»

1. Промышленный туризм — маршруты и экскурсии на производственные объекты

2. Автотуризм — открываем страну, путешествуя на автомобиле

3. Гастротуризм — маршруты, которые знакомят путешественников с гастрономической картой страны

4. Агротуризм — варианты отдыха для туристов, желающих погрузиться в сельскую жизнь

5. Экотуризм — отдых с заботой о природе

6. Культурно-познавательный туризм — интересные маршруты об истории и культуре нашей страны

7. Санаторно-оздоровительный туризм — отдых с заботой о здоровье

8. Семейный туризм — лучшие маршруты для отдыха всей семьей

9. Активный туризм — яркие места и маршруты для активных путешественников, для которых движение — лучших отдых

10. Тревел-блогер года — человек, внесший большой вклад в популяризацию путешествий по стране

11. Туроператор года — компания, показавшая высокие результаты в туротрасли или внедрившая новые решения

12. Событие года — яркое мероприятие в области событийного туризма

13. Туристический регион года — регион, показавший высокие результаты в развитии туристической отрасли

14. Отель года 4–5*, бизнес-отель — лучшее место размещения путешественников категории 4–5*

15. Отель года 2–3* — лучшее место размещения путешественников категории 2–3*

16. Хостел/глэмпинг года — лучшее место размещения туристов в категории хостелов, глэмпингов и кемпингов

17. Онлайн-сервис года — лучший онлайн-ресурс для организации комфортного отдыха в России

18. Агентство года по организации деловых поездок — компании, специализирующиеся на MICE-туризме

19. Цифровое решение года для компаний в сфере туризма — лучшее решение по автоматизации объектов туризма

По вопросам участия в конкурсе: russia@kp.ru

Информационное партнерство: russia@kp.ru