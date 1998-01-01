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26 марта
Медиагруппа «Комсомольская правда» запустила всенародную премию «Маршрут построен»
«Маршрут построен» — уникальный туристический конкурс в области развития и продвижения российской индустрии гостеприимства
Медиагруппа «Комсомольская правда» запустила всенародную премию «Маршрут построен». Участие в ней могут принять все те, кто развивает туристическую отрасль в нашей стране и делает путешествия по России интереснее, комфортнее и удобнее.
Голосовать за участников будут читатели и подписчики КП, а самое компетентное жюри определит в итоге победителей.
В премии целых 19 номинаций, поэтому у нас вы точно сможете громко заявить о себе. О ваших проектах узнает вся страна от Калининграда до Владивостока! Выбирайте номинацию и участвуйте в конкурсе здесь: https://travel.spec.kp.ru/
Принять участие в конкурсе можно до 26 апреля 2024 года. Отправить заявку на участие в премии можно на сайте проекта — travel.spec.kp.ru.
«Маршрут построен» — уникальный туристический конкурс Медиагруппы «Комсомольская правда» в области развития и продвижения российской индустрии гостеприимства. Это прекрасная возможность заявить о себе всем тем, кто вносит важный вклад в сферу внутреннего туризма.
Номинанты премии — это люди, предприятия, учреждения культуры, проекты и бренды, которые делают путешествия по родной стране ярче, интереснее и комфортнее.
Партнеры премии «Маршрут построен 2023-2024»: АНО «Национальные приоритеты», MITT - Международная выставка туризма и индустрии гостеприимства, крупнейшая в России, Русское Географическое общество, туристический оператор FUN&SUN, АНО «Проектный офис MICE» и Медиахолдинг «Турбизнес».
Голосование по 19 номинациям премии проходит в два этапа. Сначала многомиллионная аудитория “Комсомолки” выберет финалистов народным голосованием. А уже из них экспертное жюри определит победителей третьего сезона премии «Маршрут построен».
Продвижение конкурса осуществляется на всех платформах Медиагруппы «Комсомольская правда», включая сайт KP.RU, лидер Рунета в категории Новости и СМИ, газету с миллионной аудиторией, Радио КП с охватом на 400 городов вещания и соцсети с более 6 млн подписчиков.
Список номинаций премии «Маршрут построен 2023–2024»
1. Промышленный туризм — маршруты и экскурсии на производственные объекты
2. Автотуризм — открываем страну, путешествуя на автомобиле
3. Гастротуризм — маршруты, которые знакомят путешественников с гастрономической картой страны
4. Агротуризм — варианты отдыха для туристов, желающих погрузиться в сельскую жизнь
5. Экотуризм — отдых с заботой о природе
6. Культурно-познавательный туризм — интересные маршруты об истории и культуре нашей страны
7. Санаторно-оздоровительный туризм — отдых с заботой о здоровье
8. Семейный туризм — лучшие маршруты для отдыха всей семьей
9. Активный туризм — яркие места и маршруты для активных путешественников, для которых движение — лучших отдых
10. Тревел-блогер года — человек, внесший большой вклад в популяризацию путешествий по стране
11. Туроператор года — компания, показавшая высокие результаты в туротрасли или внедрившая новые решения
12. Событие года — яркое мероприятие в области событийного туризма
13. Туристический регион года — регион, показавший высокие результаты в развитии туристической отрасли
14. Отель года 4–5*, бизнес-отель — лучшее место размещения путешественников категории 4–5*
15. Отель года 2–3* — лучшее место размещения путешественников категории 2–3*
16. Хостел/глэмпинг года — лучшее место размещения туристов в категории хостелов, глэмпингов и кемпингов
17. Онлайн-сервис года — лучший онлайн-ресурс для организации комфортного отдыха в России
18. Агентство года по организации деловых поездок — компании, специализирующиеся на MICE-туризме
19. Цифровое решение года для компаний в сфере туризма — лучшее решение по автоматизации объектов туризма
По вопросам участия в конкурсе: russia@kp.ru
Информационное партнерство: russia@kp.ru
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