Северная столица развивает детский туризм

На официальном городском портале Петербурга появился специальный раздел, посвященный детскому туризму

Как сообщили нам сегодня в пресс-службе Комитета по развитию туризма С-Петербурга, на официальном городском туристском портале Visit-Petersburg.ru создан тематический раздел «Детский туризм в Санкт Петербурге». Он представляет собой цифровой гид для семей путешествующих с детьми, в котором собрана информация об экскурсионных программах, пешеходных маршрутах, детских путеводителях, а также о турах.

«Каждый гость Северной столицы создает свою собственную историю, связанную с нашим городом. Хорошо, когда она начинается уже в детстве. Если привычка регулярно ездить в Петербург воспитывается с ранних лет, то потом она становится семейной традицией и передается уже следующему поколению. Именно это является залогом устойчивого развития туризма.

Мы вместе с организациями сферы туризма города работали над увеличением числа семейных путешественников и сейчас на них приходится больше половины петербургского турпотока», – комментирует председатель Комитета по развитию туризма Санкт Петербурга Сергей Корнеев.

В подраздел «Экскурсионные программы» входят Императорский фарфоровый завод, фабрика «Ленигрушка», завод «Русские самоцветы», Музей железных дорог России, Аптека Пеля и Музей истории денег.

Отметим, что экскурсии на действующее производство – одна из тенденций современного детского туризма в Санкт Петербурге. Спрос на такие туры активно растет. Наиболее востребованы предложения с элементами интерактивности, включающие не только посещение предприятия, но и мастер-классы.

На пеших экскурсиях юные туристы могут проникнуться неповторимой петербургской атмосферой увидеть Северную столицу Петра Великого, узнать, почему наш город один из самых «кошачьих» и попробовать пересчитать всех львов. Интересный вариант – познакомиться с основными достопримечательностями города на Неве с помощью детского аудиогида «Чижик-Пыжик».

Немало интересного для юных туристов приготовили городские музеи. Так, о многовековой истории морских узлов и такелажного дела расскажут в Музее морских узлов, расположенном на борту фрегата «Благодать». И интерактивный музей-театр «Сказкин дом» представит настоящий спектакль-путешествие по сказочному миру.

Санкт Петербург входит в число самых популярных городов у россиян в дни школьных каникул. Спланировать поездку так, чтобы она была интересна юным путешественникам, поможет официальный туристский портал Visit Petersburg. Здесь собраны маршруты, события, классические и новые достопримечательности – для удобства в каждом разделе сайта можно воспользоваться фильтром «дети».

/TOURBUS.RU