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Первый авиарейс из России в Абхазию состоится в этом году/ AZUR air запускает рейсы между Благовещенском и Пхукетом/ Nordwind и "Икар" начнут полеты из Волгограда в Казань, Оренбург и Пермь

Первый авиарейс из России в Абхазию состоится в этом году

Объем инвестиций в реализацию проекта по восстановлению авиасообщения между Россией и Абхазией составит более 12 млрд рублей, первый тестовый рейс из аэропорта "Сухум" (на фото) запланирован в этом году, сообщает пресс-служба Минэкономразвития РФ.

"Важно отметить, что в 2024 году, наряду с бюджетными источниками, в соразмерном объеме в развитии республики участвует инвестиционных капитал. Благодаря совместным действиям стороны приступили к реализации инвестиционного проекта по восстановлению авиасообщения с Абхазией. Объем инвестиций в проект более 12 млрд рублей. В этом году ожидаем первый пробный рейс из России в реконструируемом аэропорту "Сухум", — цитирует пресс-служба замминистра экономического развития России Дмитрия Вольвача.

Россия и Абхазия на ПМЭФ заключили соглашение о реконструкции международного аэропорта в Сухуме, закрытого в начале 90-х годов.

Работы по реконструкции аэропорта будет осуществлять российское ООО "Инфраструктурное развитие". В случае своевременной реализации проекта, возобновление деятельности авиаузла планируется в четвертом квартале 2024 года.

AZUR air запускает чартерные рейсы между Благовещенском и Пхукетом

Авиакомпания AZUR air с конца апреля начнет выполнять чартерные рейсы из столицы Амурской области в Таиланд на остров Пхукет, сообщает пресс-служба аэропорта Благовещенска.

"К полетам перевозчик планирует приступить с 23 апреля. Программа полетов запланирована до конца октября", — говорится в сообщении.

В рамках согласованной чартерной программы перевозчик выполнит 18 рейсов.

Как уточнили "Интерфаксу" в аэропорту Благовещенск, ранее полеты между Благовещенском и Пхукетом выполнялись в 2017 году авиакомпанией "Икар".

Ранее сообщалось, что АZUR air запустила с 5 февраля прямые рейсы из Благовещенска в Паттайю (Таиланд).

Nordwind и "Икар" запустят рейсы из Волгограда в Казань, Оренбург и Пермь

Nordwind совместно с авиакомпанией "Икар" с 30 апреля начнут выполнять рейсы из Волгограда в Казань, Оренбург и Пермь, сообщает пресс-служба АО "Международный аэропорт Волгоград".

Авиаперелеты по каждому направлению будут выполняться два раза в неделю на самолетах Embraer 190 вместимостью 110 кресел.

Из Волгограда в Казань вылет по вторникам и субботам; из Волгограда в Оренбург — по средам и субботам; из Волгограда в Пермь — по вторникам и субботам.

/TOURBUS.RU

Фото: abhazinform.com