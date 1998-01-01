MITT Travel Start: за инновациями будущее

В минувший четверг, в заключительный день выставки MITT 2024 одним из самых запоминающихся событий стал финал конкурса, посвященного лучшим стартапам туристической отрасли России: MITT Travel Start.

Проходящий при поддержке Российского Союза Туриндустрии и при содействии сообщества Travel Startups, он проводится в рамках выставки вот уже в четвёртый раз, объединяя новые российские проекты с большим потенциалом.

Приятно отметить, что одним из информационных партнёров конкурса выступает медиахолдинг «Турбизнес». В прошлом году в трёх выпусках журнала «Турбизнес» были представлены 9 лучших стартапов конкурса MITT Travel Start-2023.

Как сообщил глава конкурсной комиссии, основатель сообщества тревел предпринимателей Travel Startups, руководитель Комиссии по стартапам РСТ Леонид Пустов, главная цель инициативы – цифровизация туротрасли и поддержка технологий и сервисов, которые помогают удовлетворить растущие запросы клиентов, развитие внутреннего туризма и рынка гостеприимства.

По его словам, по результатам 2024 года, из 66 заявок в финал конкурса прошли 10 участников. В номинации «Туры и активности» это проекты QVEDO, ПОВУЗАМ, GoTour, ARCONA, Willbeway; «Гостеприимство» - aiso, OTO Ai, Data.Forecast; «Транспорт» - ЕдуЕм маркет и MICE: PJCOM.

Финалисты защитили свои функциональные прототипы и реализованные продукты на площадке выставки перед экспертным жюри - , туроператорами, туристическими агентствами и отельерами.

В итоге, победителем инновационных проектов в сфере туризма и гостеприимства стал сервис доставки еды в поезд и заказа в самолет - ЕдуЕм маркет. (доставка из кафе, ресторанов и магазинов прямо к вагону поезда в 100+ городах и ж/д станциях России)

2 место – у OTO Ai - системы динамического ценообразования для отелей на базе ИИ.

3 место получила российская система предиктивной аналитики для отелей, платформа победитель проекта-исследования РБК Петербург Customer eXperience 2023 - Data.Forecast.

Среди номинантов также были ПOВУЗАМ – первый в России цифровой агрегатор очных и виртуальных экскурсий по вузам страны для школьников старших классов и абитуриентов; Qvedo – мобильное приложение по бронированию туристических развлечений, более 2 млн гостиниц, более 100 тыс. ресторанов, достопримечательностей; aiso – «Робот aiso» – IT-продукт на основе глубинного машинного обучения, который может выполнять роль менеджера по бронированию в любом объекте размещения; Arcona – Arcona® X-Reality Metaverse – планетарный слой дополненной реальности; Breezzor – дневные гостевые пропуска к инфраструктуре отелей без проживания в них; Willbeway – сервис увлекательных аудиоэкскурсий для самостоятельных путешественников; PJCOM – аналитика активности мероприятий и др.

Руководитель Комитета по инфраструктурным проектам, управляющий партнер Cronwell Hospitality Group Алексей Мусакин прокомментировал, что финалисты конкурса получают возможность анонсировать свой проект, выступление на информационных площадках MITT с охватом более 100 тыс. представителей туротрасли, пакет бесплатного участия в Международной туристической выставке MITT 2025 со стендом, возможность партнерства с компаниями-членами Российского союза туриндустрии и другие опции.

/TOURBUS.RU