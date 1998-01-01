Новости Турагрегаторы: майские праздники россияне проведут в Петербурге и Сочи Специалисты сервисов Travelata.ru и Travelline проанализировали ход бронирования отдыха в России на майские «длинные выходные»

Лидеры по продажам туров на длинные майские выходные — курорты Большого Сочи и Санкт-Петербург, число бронирований размещения с заездами в конце апреля выросло по сравнению с прошлым годом более чем на четверть, сообщают пресс-службы туристических онлайн-сервисов. "Как рассказали в Travelata.ru, четверть туристов, которые предпочли в начале мая пакетные туры по России, выбрали Адлер. В прошлом году он был только на третьем месте с долей 16%. Вторая строчка досталась Санкт-Петербургу (16%) со средним чеком 56 тыс. рублей. На третьем месте Сочи-Центр (12%), средняя цена путешествия – 93 тыс. рублей. В прошлом году Сочи занимал первую позицию и был на треть дешевле – в среднем 62 тыс. рублей за тур. Имеретинский, по данным сервиса, занимает четвертую позицию (11%), а замыкает рейтинг Красная Поляна (10%). В целом, по данным агрегатора пакетных туров, в этом году число бронирований на майские праздники увеличилось более чем вдвое по отношению к 2023 году. Однако туристы чаще выбирают зарубежные направления, а доля российских курортов снизилась с 21 до 9%. В первую очередь это связано с тем, что многие предпочитают пляжный отдых, а внутри страны еще довольно холодно. «На эти майские праздники Россию стали бронировать чуть реже. Лидерами остаются курорты Большого Сочи и Санкт-Петербург. Заметно, что у путешественников упал интерес к городским турам, и в результате немного снизилась доля Санкт-Петербурга, а Калининград даже не попал в пятерку самых популярных направлений. Хочется отметить, что из востребованных курортов только в Адлере сохранился уровень цен. Средний чек на этом курорте даже немного снизился, что позволило направлению занять первую строчку по количеству бронирований. Традиционно наши туристы предпочитают отели 3–4* с минимальным питанием – завтраки или вовсе без них, но сейчас начинает увеличиваться доля отдыхающих, которые предпочитают “завтраки и ужины” и “полный пансион”, что может быть хорошим решением, особенно для курортов Большого Сочи, где цены в кафе и ресторанах продолжают расти», — пояснил директор по маркетингу компании Олег Козырев. Как следует из статистики онлайн-платформы для отелей Travelline, по некоторым российским направлениям рост бронирований заметно превышает средний уровень: например, по Москве на конец апреля — начало мая он составляет 46%, а на 5-6 мая – 300%. Более чем вдвое вырос объем запросов Петербурга. Число бронирований размещения в Адлере увеличилось по сравнению с прошлым годом на 75%, Сочи – на 50%. Напомним, что «длинные выходные» с учетом праздничных и присоединенных к ним дней продлятся 4 дня с 28 апреля по 1 мая и еще 4 дня с 9 по 12 мая. /TOURBUS.RU Топ-5 популярных направлений по России на майские праздники в 2024 г. Направление Доля по России Ср. чек, руб. Большой Сочи: Адлер 24% 63 754 Санкт-Петербург 16% 55 639 Большой Сочи: Сочи-Центр 12% 92 996 Большой Сочи: Имеретинский 11% 81 600 Красная Поляна 10% 94 240 Источник: Travelata.ru



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