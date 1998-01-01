Главная
Страны
Онлайн-обучение: ваш путь к успеху
Workshop
О журнале
Национальные администрации по туризму в РФ
Календарь международных выставок.
ИД «ТУРБИЗНЕС»
Контакты
 
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72

Новости
26 марта
Турагрегаторы: майские праздники россияне проведут в Петербурге и Сочи

Специалисты сервисов Travelata.ru и Travelline проанализировали ход бронирования отдыха в России на майские «длинные выходные»


 

Лидеры по продажам туров на длинные майские выходные — курорты Большого Сочи и Санкт-Петербург, число бронирований размещения с заездами в конце апреля выросло по сравнению с прошлым годом более чем на четверть, сообщают пресс-службы туристических онлайн-сервисов.

 

"Как рассказали в Travelata.ru, четверть туристов, которые предпочли в начале мая пакетные туры по России, выбрали Адлер. В прошлом году он был только на третьем месте с долей 16%. Вторая строчка досталась Санкт-Петербургу (16%) со средним чеком 56 тыс. рублей. На третьем месте Сочи-Центр (12%), средняя цена путешествия – 93 тыс. рублей. В прошлом году Сочи занимал первую позицию и был на треть дешевле – в среднем 62 тыс. рублей за тур.

Имеретинский, по данным сервиса, занимает четвертую позицию (11%), а замыкает рейтинг Красная Поляна (10%).

 

В целом, по данным агрегатора пакетных туров, в этом году число бронирований на майские праздники увеличилось более чем вдвое по отношению к 2023 году.

Однако туристы чаще выбирают зарубежные направления, а доля российских курортов снизилась с 21 до 9%. В первую очередь это связано с тем, что многие предпочитают пляжный отдых, а внутри страны еще довольно холодно.

 

«На эти майские праздники Россию стали бронировать чуть реже. Лидерами остаются курорты Большого Сочи и Санкт-Петербург. Заметно, что у путешественников упал интерес к городским турам, и в результате немного снизилась доля Санкт-Петербурга, а Калининград даже не попал в пятерку самых популярных направлений. Хочется отметить, что из востребованных курортов только в Адлере сохранился уровень цен. Средний чек на этом курорте даже немного снизился, что позволило направлению занять первую строчку по количеству бронирований.

Традиционно наши туристы предпочитают отели 3–4* с минимальным питанием – завтраки или вовсе без них, но сейчас начинает увеличиваться доля отдыхающих, которые предпочитают “завтраки и ужины” и “полный пансион”, что может быть хорошим решением, особенно для курортов Большого Сочи, где цены в кафе и ресторанах продолжают расти», — пояснил директор по маркетингу компании Олег Козырев.

 

Как следует из статистики онлайн-платформы для отелей Travelline, по некоторым российским направлениям рост бронирований заметно превышает средний уровень: например, по Москве на конец апреля — начало мая он составляет 46%, а на 5-6 мая – 300%. Более чем вдвое вырос объем запросов Петербурга.

Число бронирований размещения в Адлере увеличилось по сравнению с прошлым годом на 75%, Сочи – на 50%.

Напомним, что «длинные выходные» с учетом праздничных и присоединенных к ним дней продлятся 4 дня с 28 апреля по 1 мая и еще 4 дня с 9 по 12 мая.

/TOURBUS.RU

 

Топ-5 популярных направлений по России на майские праздники в 2024 г.

 

Направление

Доля по России

Ср. чек, руб.

Большой Сочи: Адлер

24%

63 754

Санкт-Петербург

16%

55 639

Большой Сочи: Сочи-Центр

12%

92 996

Большой Сочи: Имеретинский

11%

81 600

Красная Поляна

10%

94 240

  

Источник: Travelata.ru



Теги:

Назад к списку новостей
Добавить комментарий




Поиск по новостям
По дате:
По месяцу и году:
По тексту:


Подписка
Укажите ваш e-mail для получения свежих новостей.
 
Издания
Проекты
Онлайн
© 1998 — 2024 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
(495) 723-72-72
 