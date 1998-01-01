Эксперты: Отмены туров в Москву пока что носят единичный характер

Вместе с тем, туроператоры ожидают период «затишья» во въездном туризме после трагедии в «Крокус Сити Холле»

Произошедшая 22 марта трагедия в «Крокус Сити Холле» пока не оказала значительного воздействия на объем туров в Москву. В основном опрошенные АТОРом туроператоры говорят о «единичных отменах», хотя и не отрицают, что в выходные туристы активно обращались с вопросами, кто-то отказывался от поездок, кто-то переносил туры.

По словам вице-президента АТОР по внутреннему туризму, генерального директора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, объем аннуляций туров в Москву не превысит 5-10% в среднем по рынку. У самой компании реальных отказов от туров пока нет – идут переговоры с туристами, которых беспокоит, будут ли в полном объеме оказаны заявленные услуги.

В Национальном туроператоре АЛЕАН объяснили, что аннуляции есть, но их немного – отменены буквально несколько заявок.

Но в отдельных компаниях, специализирующихся именно на внутренних экскурсионных турах, все же говорят об аннуляции до 10% туров в столицу на ближайшие даты. Аналогичный процент отмен, по экспертным оценкам, наблюдается и в сегменте детского туризма.

«Были единичные аннуляции среди индивидуальных российских туристов в связи с тем, что они собирались посетить меропрятия в «Крокус сити холле,» и теперь тур стал для них неактуальным. Тур аннулировали без каких-либо штрафов. Была одна аннуляция и один перенос школьных групп, у которых сейчас каникулы. По иностранным группам пока аннуляций не было», – сказал вице-президент АТОР по въездному туризму, генеральный директор «Интуриста» Александр Мусихин.

Однако в понедельник появились уже и заявки на восстановление отмененных бронирований, отметили в одной из крупных туристических компаний, где ранее рассказали, что некоторые туристы как из России, так и из-за рубежа, все же предпочли повременить с поездкой в Москву.

Многопрофильные туроператоры на данный момент не видят всплеска отмен туров, приходят и заявки на новые поездки.

«Продажи туров в Москву продажи шли и идут активно. Аннуляций нет», – рассказали в Pegas Touristik.

Чаще стали отменять брони отелей в Москве, но массового характера это явление также не носит

«Основные причины отмен бронирований – перенос или отмена массовых мероприятий в столице, а также перенос дат командировок. В целом же спрос на отели в Москве остается стабильным», – констатировала директор Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) Юлия Скоромолова.

На продажах туров в Москву на последующие периоды для внутреннего рынка ситуация пока не отразилась. По крайней мере, у специализированных туроператоров. «Лето продолжает бронироваться хорошо», – отметили в «Тари Тур».

А вот в международном сегменте не исключено затишье. По словам вице-президента АТОР, генерального директора Space Travel Артура Мурадяна, в компании сейчас много бронирований со стороны туристов с Ближнего Востока, но преимущественно они приходятся на период после Рамадана, т.е. после 9 апреля. Основной спрос приходится на отели 4* и 5*.

«Пока заявления на аннуляцию со стороны иностранных клиентов у нас отсутствуют. Это не означает, что мы их не ожидаем, но объем пока сложно прогнозировать. Сложно отрицать, что по восстанавливающийся отрасли въездного туризма нанесен серьезный удар.

Полагаю, на ближайшие 3 недели будет большое затишье во въездном туризме в плане новых заявок, но далее возможна постепенная нормализация продаж», – расссказал г-н Мурадян.

/TOURBUS.RU