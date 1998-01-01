Новости Grand Opening: на российский рынок вышел международный туроператор OneClick Travel Cреди основных направлений туроператора - Египет, Хайнань, Таиланд, Вьетнам

21 марта состоялась торжественная церемония «Grand Opening» в честь презентации нового международного туроператора на российском рынке OneClick Travel. Учредителями компании являются Хатем Кенави, генеральный директор авиакомпании Red Sea Airlines и Кюршад Бакир - основатель сети отелей Tuana Hotels Пхукет и владелец катамаранов Majestic. Чтобы поздравить туроператора с выходом на российский рынок, в московском ресторане Balzi Rossi собрались лидеры туриндустрии и сферы гостеприимства: более 150 представителей туристического бизнеса, федеральные эксперты, турагентства Москвы, Санкт-Петербурга и других российских регионов. А также представители роскошных курортов Rixos Hotels Egypt, Sunrise Resorts & Cruises, Jaz Hotels Group. В непринуждённой и дружеской обстановке эксперты отрасли рассказали о самых популярных направлениях и курортах этого года и посоветовали, как лучше спланировать путешествие, чтобы получить максимально незабываемые впечатления. Открывая вечер, генеральный директор OneClick Travel Анара Уралова рассказала, что ее компания – «гибкий адаптивный туроператор, изменяющийся согласно требованиям рынка. Благодаря упрощенному процессу бронирования одним кликом, клиенты не тратят много времени на заказ тура, что позволяет им сосредоточиться на самом путешествии. Наша профессиональная команда следит за новыми тенденциями и технологиями в индустрии туризма и предлагает клиентам множество идей для путешествий. Каждый наш сотрудник имеет богатый опыт работы в туристической индустрии и готов помочь клиентам с выбором и организацией путешествия. А мы, как никто другой, знаем все самые интересные места и готовы поделиться своими знаниями с вами. Мы верим, что каждое путешествие - это возможность расширить наши горизонты и создать незабываемые впечатления». С планами развития на ближайший год и преимуществах совместной работы с агентами и партнерами также поделились Хатем Канави и Кюршад Бакир. Было отмечено, что клиенты OneClick Travel могут выбрать предложения туров и круизов в любых уголках мира. Так, рейсы авиакомпании Red Sea Airlines из Москвы в Шарм-эль-Шейх начнут выполняться с 24 марта четыре раза в неделю. Также планируются рейсы во Вьетнам и на остров Хайнань (Китай) через Алматы и Астану. Туры доступны в онлайн-бронировании на сайте OneClick Travel. Среди популярных направлений туроператора - Тайланд (Пхукет), Турция и страны Юго-Восточной Азии. /TOURBUS.RU На верхнем фото: Учредители OneClick Travel Хатем КЕНАВИ и Кюршад БАКИР, генеральный директор компании Анара УРАЛОВА

Фото: Вадим Титов, OneClick Travel

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