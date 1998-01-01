Новости Эксперты обсужили новые возможности развития туриндустрии в Союзном государстве Пресс-конференция в Москве прошла в преддверие Второго Белорусско-Российского туристического конгресса, который состоится в апреле апреле в Минске

22 марта в Деловом и культурном комплексе посольства Беларуси в РФ состоялась пресс-конференция: "Развитие туриндустрии в Союзном государстве: новые возможности и вызовы", на которой были подняты ключевые вопросы интеграционных процессов в рамках Союза Беларуси и России, озвучены новые туристические кейсы и перспективы развития отрасли, а также подробности предстоящего Второго Белорусско-Российского туристического конгресса, который состоится 17–18 апреля в Минске. В пресс-конференции участвовали вице-президент Российского Союза Туриндустрии Юрий Барзыкин, председатель правления Республиканского союза туристической индустрии- Филипп Гулый, Директор Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко и директор Международной туристической выставки «Интурмаркет» Ольга Хоточкина, - По оценке экспертов, Беларусь и Россия обладают высоким туристическим потенциалом. Так, благодаря удобной логистике, развитию региональных авиарейсов, сотрудничеству платежных систем и отсутствию языковых барьеров, - в 2023 году туристические потоки между нашими странами достигли рекордных показателей – более 1 млн. туристов. В ближайших планах – расширение географии полетов и транспортного сообщения между Беларусью и отдаленными регионами России, создание туристско-информационного центра Союзного государства и разработка совместных туристических маршрутов. По словам Александра Осауленко, на сегодняшний день в целях комплексного развития туризма в Российской Федерации, ведется работа по формированию законопроекта, который значительно упростит, в том числе и деловые отношения между двумя субъектами. По инициативе Минэкономразвития РФ, российских депутатов, Комитета Годумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры, формируется закон, который должен облегчить вхождение на рынок туроператоров, занимающихся выездом в дружественные страны, и значительно упростить существующие фильтры. Также планируется, что до конца этого года вступит в силу соглашение о взаимном признании виз Беларуси и России, что открывает перспективы синхронизации работы на рынках третьих стран. Анонсируя предстоящий Российско-белорусский туристический конгресс, спикеры отметили, что первое подобное мероприятие прошло достаточно эффективно. «Благодаря общей синхронизации мнений, были выявлены конкретные животрепещущие вопросы, а категории их решений стали абсолютно понятными и аргументированными, - рассказал Юрий Барзыкин. - Положительный опыт мы решили повторить. Второй конгресс пройдет в более широком формате и составе. Основная задача конгресса – содействие интеграции туристической экономики двух стран и взаимное продвижение в рамках Союзного государства, ведь единое экономическое и туристическое пространство наших стран охватывает широкий спектр актуальных вопросов и однозначно ведет к устойчивой тенденции развития» В свою очередь, Ольга Хоточкина добавила, что конгресс будет совмещен с деловой программой Минской весенней туристической выставки «Отдых 2024», где будут представлены общий стенд участников конгресса и презентации турпродукта регионов России. Касаясь последних трендов в развитии туристических продуктов, Филипп Гулый прокомментировал, что у Республиканского союза туристической индустрии есть предложение сконцентрироваться на программе патриотических и совместных общих союзных туров, в которых были бы интегрированы возможности приграничных территорий. «У нас есть Союзное государство, где ряд областей граничит друг с другом. И наше предложение заключается в организации единого экскурсионного тура по Союзному государству. К примеру, точкой сбора участников тура из разных регионов могла бы стать Москва, прежде всего, из-за удобства логистики. Затем по дороге на запад через Смоленск маршрут проходит через Могилев, Минск, Витебск, Полоцк. Дорога на север приводит в древнее Псковское княжество, оттуда в Великий Новгород. И завершается тур в Санкт-Петербурге, который, опять же, является удобной логистической точкой для разъезда участников по своим регионам. Это может стать полноценным красивым недельным путешествием, где историческая логика, смена картинок природного ландшафта позволят и белорусам, и россиянам с интересом погрузиться в историю и культуру наших стран», - заключил эксперт. /TOURBUS.RU



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