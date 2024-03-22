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23 марта
Теракт в "Крокус Сити Холле" — более 110 погибших, десятки раненых
В связи с трагедией в воскресенье в стране объявлен общенациональный траур
В пятницу вечером в столичном концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел кровавый теракт.. В это время там должен был пройти концерт группы "Пикник". Как рассказал корреспондент РИА «Новости», оказавшийся свидетелем произошедшего, в зал через партер ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок. Преступники расстреливали людей в упор, а также бросали зажигательные шашки. По последним данным, погибли как минимум 115 человек, включая троих днтнй. В больницы попал 121 человек.
Завтрашний день 24 марта объявлен в России днем траура.
Пассажирам, планирующим вылетать из Москвы, следует прибывать в аэропорты заранее в связи с усилением мер безопасности, сообщает Росавиация.
“В связи с усилением мер безопасности просим пассажиров заранее прибывать в аэропорты «Шереметьево», «Домодедово», «Внуково» и «Жуковский», — говорится в сообщении.
В пресс-службе "Домодедово" сообщили, что аэропорт "работал и работает по третьему, максимальному уровню безопасности", но, учитывая ситуацию, принято решение о введении дополнительных мер, в том числе усилении групп входного контроля".
"Данные меры не оказывают влияния на центральное расписание. Обслуживание пассажиров и воздушных судов осуществляется в полном объеме", — говорится в сообщении аэропорта.
Как сообщает телеграм-канал РСТ, до 26 марта включительно все пассажиры РЖД, желающие отказаться от поездки, могут оформить возврат билетов, в том числе приобретенных по невозвратному тарифу, без удержания дополнительных сборов – на сайте, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и в кассах дальнего следования.
«Победа» сообщила, что в связи с произошедшим трагическим событием в «Крокус Сити Холле» клиенты, вылетающие в/из Москвы в период с 22.00 22.03.24 по 25.03.24 включительно, могут обратиться в авиакомпанию для вынужденного возврата полной стоимости перевозки.
«Аэроэкспресс» вернет деньги за купленные билеты пассажирам, чьи планы изменились в связи с трагедией.
Как соообщает телеграм-канал АТОР, в «Шереметьево» уточнили, что рейсы российских и зарубежных авиакомпаний на вылет и прилет выполняются по расписанию. В авиагавани рекомендовали пассажирам не брать в полет запрещённые предметы и предметы, схожие с оружием и боеприпасами, а также проявлять бдительность, оказывать содействие сотрудникам аэропорта при прохождении предполётных процедур.
В «Пулков»о также сообщили о возможном увеличении времени прохождения предполётных процедур.
В аэропорту Владивостока усилены меры безопасности на привокзальной площади, паркингах и в пассажирском терминале. Пассажирам рекомендовали заблаговременно прибывать в аэропорт, с пониманием относиться к проведению досмотровых мероприятий и соблюдать все требуемые меры безопасности.
Аэропорт Сочи, как и остальные, работает в штатном режиме, рейсы прибывают по расписанию. В авиагавани также напомнили про усиление мер безопасности и про то, что это необходимо учитывать при планировании путешествия.
MЕДИАХОЛДИНГ «ТУРБИЗНЕС» ВЫРАЖАЕТ САМЫЕ ИСКРЕННИЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ ВСЕМ РОДНЫМ И БЛИЗКИМ ПОГИБШИХ В ЭТОМ СТРАШНОМ ТЕРАКТЕ, И ЖЕЛАЕТ СКОРЕЙШЕГО И ПОЛНОГО ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ ВСЕМ ПОСТРАДАВШИМ.
/TOURBUS.RU
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