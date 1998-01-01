Anex: Турецкие отельеры снизили контрактные цены на 20%

В этом году в Турции рассчитывают принять более семи млн российских туристов

Турция в этом году рассчитывает приблизиться к рекорду допандемийного 2019 года по турпотоку из России, когда страну посетили более 7 млн россиян, сказал посол Турции в РФ Танжу Бильгич на встрече представителей российского турбизнеса с турецкими отельерами в Москве, организованной туроператором Anex.

«В допандемийный год у нас было максимальное количество туристов, которые принимала Турецкая Республика. В этом сказать точную цифру сложно, но мы надеемся приблизится к этим показателям», — цитируют сегодня его выступление пресс-служба Российского союза туриндустрии и «Интерфакс».

Также г-н Бильгич отметил, что в Турции видят спрос у российских туристов не только на пляжный отдых, поэтому есть необходимость диверсифицировать предложения в разных сегментах: гастрономическом, спортивном, культурно-познавательном и т.д.

«Главное, что сейчас мы фиксируем стабильный рост спроса, поэтому и рассчитываем на увеличение итоговых показателей турпотока. Видя хороший спрос, министерство по туризму понимает необходимость диверсифицировать направления для отдыха и путешествий в Турции.

У нас богатое культурное наследие, и надо сосредоточиться на дальнейшем продвижении экскурсионных направлений для российского рынка.

Сейчас Стамбул – второй по величине центр притяжения туристов после Анталии, также на Черноморском побережье Турции очень большой выбор различных активностей и объектов, которые будут интересны россиянам», — подчеркнул он.

В свою очередь, генеральный директор компании Anex Эльдар Мусаоглу сообщил, что продажи Турции в этом году стимулирует привлекательная ценовая политика турецких отельеров: по сравнению с январем и февралем прошлого года контрактные цены были снижены примерно на 20%.

«Это безусловно стимулирует продажи, но ближе к сезону, с учетом хорошей загрузки, цены вырастут. Сейчас люди больше внимания уделяют своим планам на отдых, бронируют на несколько месяцев вперед, особенно это касается сегмента люксовых отелей: туристы хотят купить путевку по лучшим ценам, которые предлагает раннее бронирование.

Глубина продаж таких объектов увеличилась по сравнению с прошлым годом», — цитирует РСТ главу туроператора.

Кроме того, в связи с высоким спросом на поездки в Турцию из регионов РФ к летнему сезону туроператор планирует увеличить количество городов вылета в Турцию с 18 до 25, рейсы будут осуществляться не только в Анталью и Стамбул, но и в Даламан и Бодрум.

По данным министерства культуры и туризма Турции, в 2023 году страну посетило 6,3 млн российских туристов, это на 20% больше, чем годом ранее

/TOURBUS.RU