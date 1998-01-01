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22 марта
Весеннее региональное роудшоу «Турбизнес» - начало уже в понедельник!

В марте-апреле Workshop «Турбизнес» объединит 23 города России от Калининграда до Иркутска


 

В минувшем году крупнейшая серия российских профессиональных роуд-шоу «Турбизнес» отметила свое 25-летие. Невероятно, но этой весной она пройдет уже в 51-й раз!

В России больше нет региональных мероприятий такого охвата и с такой длительной историей проведения. За прошедшую четверть века «Турбизнес» успешно реализовал более 950 воркшопов и роуд-шоу в 75 городах России и других стран Европы и Азии.

На карте бизнес-вояжей «Турбизнеса» два десятка стран Восточной Европы, СНГ, Балтии и Азии. А география в России простирается от Калининграда до Владивостока.

 

Как отмечает генеральный директор Медиахолдинга «Турбизнес» Иван Калашников, «за двадцать пять лет проведения формат прямого общения профессионалов доказал свою нужность рынку, высокую эффективность и роуд-шоу по-прежнему популярны, как у игроков рынка - туроператоров, отелей, курортов, ТИЦ, так и у региональных агентств.

Онлайн, безусловно, важен, но не может служить заменой «живым» b2b-встречам».

 

В этом году весенннее роуд-шоу начнется уже в ближайший понедельник, 25 марта в Воронеже и завершится 26 апреля в самой западной точке страны — Калининграде.

В программе ропрофессиональных встреч - 23 города на Юге и Северо-Западе России, в Поволжье, на Урале, в Сибири и в Беларуси:

 

25-29 марта 2024 г. Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар – Ставрополь – Волгоград

1-5 апреля 2024 г. Нижний Новгород – Казань – Самара – Оренбург – Уфа

 8-12 апреля 2024 г Ижевск – Пермь – Екатеринбург – Челябинск – Тюмень

 15-19 апреля 2024 г Омск – Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск

24-26 апреля 2024 г. Санкт-Петербург – Минск – Калининград

   

По-прежнему главным направлением презентаций предстоящей весенней серии воркшопов станут российские курорты. Но и открытым сейчас для наших туристов зарубежным направлениям будет наверняка гарантирован «аншлаг».

В рамках весенней серии воркшопов пройдут более 150 презентаций и мастер-классов, два десятка бизнес-затраков.

 

Среди участников workshop этой весной, как всегда, ведущие туроператоры, курорты, гостиницы, ТИЦ. В их числе:

- туроператоры:

Corona Travel, Mantera Travel, PEGAS Touristik, «Автокруиз», «Алеан», «Амиго-С», «Аэротур», «Бел Ориентир», «Бюро путешествий Казань», «Европорт» «Интерсервис», «Карелия Гид», «Клуб полярных путешествий», «КРУИЗ ДОН», «Мама Африка», «Меридиан Экспресс», «Мультитур» «Тари Тур», ТК «Мир», «Петротур», «Рейна-Тур НТВ», ТК «Созвездие», «Росюгкурорт», «Румб», Турагентство Discovery (г. Пятигорск), «Янтарный круиз».

 

- ⁠гостиницы и гостиничные сети:

Hotel Angleterre St Petersburg, Hotel Astoria, a Rocco Forte Hotel, Maxima Hotels, Novotel St. Petersburg Centre, Taleon Imperial Hotel, «Гранд Петергоф СПА Отель», Отель «Бета Измайлово», Отель «Дельта», «Гамма», Отель и Конгресс-центр «Вега» Измайлово.

 

- ⁠онлайн-сервисы:

Bronevik.com, Satguru Travel, Trigy Travel, «Старлайнер».

 

- ⁠региональные комитеты по туризму:

Министерство туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края,

Туристско-информационный центр города Краснодара

 

- ⁠другие участники:

Авиакомпания FLYONE Armenia, «Д2 Страхование», Журнал «Курорты и туризм», Аппарат управления ГУП «Медицинский центр Управления делами Мэра и Правительства Москвы»

 

Приглашаем наших региональных коллег посетить эффективные профессиональные  workshop «Турбизнес» ВЕСНА-2024!

Календарь 51-й весенней серии Workshop «Турбизнес» и регистрация для посещения деловых мероприятий.


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