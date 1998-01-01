Новости Весеннее региональное роудшоу «Турбизнес» - начало уже в понедельник! В марте-апреле Workshop «Турбизнес» объединит 23 города России от Калининграда до Иркутска

В минувшем году крупнейшая серия российских профессиональных роуд-шоу «Турбизнес» отметила свое 25-летие. Невероятно, но этой весной она пройдет уже в 51-й раз! В России больше нет региональных мероприятий такого охвата и с такой длительной историей проведения. За прошедшую четверть века «Турбизнес» успешно реализовал более 950 воркшопов и роуд-шоу в 75 городах России и других стран Европы и Азии. На карте бизнес-вояжей «Турбизнеса» два десятка стран Восточной Европы, СНГ, Балтии и Азии. А география в России простирается от Калининграда до Владивостока. Как отмечает генеральный директор Медиахолдинга «Турбизнес» Иван Калашников, «за двадцать пять лет проведения формат прямого общения профессионалов доказал свою нужность рынку, высокую эффективность и роуд-шоу по-прежнему популярны, как у игроков рынка - туроператоров, отелей, курортов, ТИЦ, так и у региональных агентств. Онлайн, безусловно, важен, но не может служить заменой «живым» b2b-встречам». В этом году весенннее роуд-шоу начнется уже в ближайший понедельник, 25 марта в Воронеже и завершится 26 апреля в самой западной точке страны — Калининграде. В программе ропрофессиональных встреч - 23 города на Юге и Северо-Западе России, в Поволжье, на Урале, в Сибири и в Беларуси: 25-29 марта 2024 г. Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар – Ставрополь – Волгоград 1-5 апреля 2024 г. Нижний Новгород – Казань – Самара – Оренбург – Уфа 8-12 апреля 2024 г Ижевск – Пермь – Екатеринбург – Челябинск – Тюмень 15-19 апреля 2024 г Омск – Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск 24-26 апреля 2024 г. Санкт-Петербург – Минск – Калининград По-прежнему главным направлением презентаций предстоящей весенней серии воркшопов станут российские курорты. Но и открытым сейчас для наших туристов зарубежным направлениям будет наверняка гарантирован «аншлаг». В рамках весенней серии воркшопов пройдут более 150 презентаций и мастер-классов, два десятка бизнес-затраков. Среди участников workshop этой весной, как всегда, ведущие туроператоры, курорты, гостиницы, ТИЦ. В их числе: - туроператоры: Corona Travel, Mantera Travel, PEGAS Touristik, «Автокруиз», «Алеан», «Амиго-С», «Аэротур», «Бел Ориентир», «Бюро путешествий Казань», «Европорт» «Интерсервис», «Карелия Гид», «Клуб полярных путешествий», «КРУИЗ ДОН», «Мама Африка», «Меридиан Экспресс», «Мультитур» «Тари Тур», ТК «Мир», «Петротур», «Рейна-Тур НТВ», ТК «Созвездие», «Росюгкурорт», «Румб», Турагентство Discovery (г. Пятигорск), «Янтарный круиз». - ⁠гостиницы и гостиничные сети: Hotel Angleterre St Petersburg, Hotel Astoria, a Rocco Forte Hotel, Maxima Hotels, Novotel St. Petersburg Centre, Taleon Imperial Hotel, «Гранд Петергоф СПА Отель», Отель «Бета Измайлово», Отель «Дельта», «Гамма», Отель и Конгресс-центр «Вега» Измайлово. - ⁠онлайн-сервисы: Bronevik.com, Satguru Travel, Trigy Travel, «Старлайнер». - ⁠региональные комитеты по туризму: Министерство туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края, Туристско-информационный центр города Краснодара - ⁠другие участники: Авиакомпания FLYONE Armenia, «Д2 Страхование», Журнал «Курорты и туризм», Аппарат управления ГУП «Медицинский центр Управления делами Мэра и Правительства Москвы» Приглашаем наших региональных коллег посетить эффективные профессиональные workshop «Турбизнес» ВЕСНА-2024! Календарь 51-й весенней серии Workshop «Турбизнес» и регистрация для посещения деловых мероприятий.

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