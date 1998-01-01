Петербург вошел в тройку самых востребованных авианаправлений на майских выходных

В первую тройку самых востребованных авианаправлений в начале мая также вошли Калининград и Сочи

Северная столица – в числе наиболее популярных внутренних авианаправлений на предстоящих майских каникулах с 29 апреля по 13 мая. Такие данные огласил один из крупнейших отечественных сервисов путешествий, - сообщили нам в пресс-службе Комитета по развитию туризма Северной столицы.

«Россияне приезжают в Петербург в среднем на пять дней, при этом к путешествию начинают готовиться за 94 дня», – отметили аналитики сервиса. В первую тройку самых востребованных авианаправлений в начале мая также вошли Калининград и Сочи.

О популярности города на Неве у российских туристов говорят и данные крупного сервиса

бронирования. Петербург занимает первое место в списке резервирований для весенних путешествий – с марта по май.

Это в том числе результат информационной кампании «Добро пожаловать в Санкт Петербург!», которую проводят Комитет по развитию туризма, Городское туристско-информационное бюро и Конгрессно-выставочное бюро совместно с представителями индустрии гостеприимства.

В настоящее время реализуется отложенный спрос на путешествия, накопленный за время пандемийных ограничений. Благодаря широкому информированию о туристских возможностях нашего города Северная столица остается одним из самых популярных направлений в России.

Среди основных факторов, привлекающих гостей в город на Неве, – его богатая событийная программа. На майских каникулах она будет особенно насыщенной.

Ключевым событием станет открытие летного туристского сезона и его визитная карточка – Фестиваль ледоколов. С 28 апреля по 1 мая у набережной Лейтенанта Шмидта будут пришвартованы знаменитые ледоколы «Владивосток», «Капитан Зарубин» и «Капитан Сорокин». Все желающие смогут посетить их с экскурсиями. Кульминация фестиваля – величественный вальс буксиров.

В эти же дни традиционно объявляется старт навигации и мотосезона. А также возобновляется новая традиция Северной столицы – Императорский полдень. В течение всего туристского сезона, каждое воскресенье в 12:00 распахивается обращенное в сторону Дворцовой площади окно Капеллы, и появившиеся в нем музыканты дают небольшой концерт. Традиция продолжает историю публичных музыкальных мероприятий в Петербурге, которая уходит корнями во времена Петра Великого.

В мае начинается звуковое шоу «Поющие мосты», во время которого Дворцовый мост разводится под симфоническую музыку. Каждые выходные и праздники жители и гости города могут услышать различные произведения: от классики до джаза и национальной музыки регионов Серебряного ожерелья. За восемь сезонов «Поющие мосты» посетили более 20 млн человек.

/TOURBUS.RU