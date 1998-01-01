Ассоциации представителей национальных турофисов — 25 лет

За 25 лет АНТОР стал общепризнанным и уважаемым членом туристического сообщества в России

Ассоциация представителей национальных туристических офисов (AНТОР) отмечает свое 25-летие. Созданная в феврале 1999 г. как «добровольное, некоммерческое, неполитическое объединение, имеющее целью решение корпоративных вопросов, касающихся деятельности зарубежных национальных туристических организаций, представленных в России», Ассоциация вскоре перешагнула узкие корпоративны рамки.

«По мере развития туристического рынка России, - отметил в своём выступлении на торжественном вечере, посвященном юбилею АНТОР один из ее основателей Сергей Канаев, - менялись цели и векторы деятельности Ассоциации. АНТОР – это объединение профессионалов туризма с большим опытом работы в разных странах мира.

Поэтому мы решили, что наш опыт может быть полезен становлению формирующегося туристического сообщества в России.

Мы считали, что должны не только получать туристов из России, но и делиться нашим опытом, показывать перспективные направления.

АНТОР выступил с рядом инициатив и положил начало серии мероприятий в таких секторах как, например, MICE, медицинский и оздоровительный туризм.

Высокую оценку со стороны российских туристических, общественных и государственных организаций РФ, а также от UNWTO получила инициатива АНТОР по инвалидному туризму».

За свои 25 лет АНТОР стал общепризнанным и уважаемым членом туристического сообщества в России. У объединения зарубежных представительств сложились прочные рабочие и дружеские связи с профессиональными туристическими союзами РСТ и АТОР, партнерами АНТОР были и остаются многие известные на рынке организации и компании, такие, например, как «Турбизнес».

В разное время АНТОР возглавляли в качестве ее председателей такие хорошо известные профессионалам туризма представители, как Барнабаш Лакатош (Венгрия, основатель АНТОР), Энтони Каруана (Мальта), Анждей Сераковски (Польша), Андреа Сегеди (Венгрия), Бируте Ненартавичюте (Литва), Сергей Канаев (Дубай, соучредитель АНТОР), Кристина Ионицкая (Каталония), Дмитрий Смирнов (Мальдивы).

/TOURBUS.RU