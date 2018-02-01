Русский музей готов стать флагманом взаимодействия с туроператорами

Встреча руководства Русского музея с отечественными туроператорами прошла в рамках международной выставки MITT 2024

В рамках второго дня работы международной выставки MITT 2024, проходящей сейчас в Москве, состоялась встреча руководства Русского музея с российскими туроператорами.

Панельная дискуссия позволила учреждению культуры рассказать представителям индустрии туризма и гостеприимства о возможностях сотрудничества, о запланированных мероприятиях и выставках, а также о «новом экскурсионном меню», - рассказали нам сегодня в Комитете по развитию туризма С-Петербурга.

Генеральный директор Русского музея Алла Манилова обозначила заинтересованность в сотрудничестве с представителями индустрии туризма. По ее богатому опыту работы с культурной и туристской отраслями, такое тесное партнерство необходимо для дальнейшего развития двух сфер.

Возможности Русского музея огромны: это не только величайшее в мире собрание русского изобразительного искусства, но и крупный архитектурно-парковый комплекс. Сейчас музей находится на новом пике популярности. В частности, этому способствует выставка «Василий Суриков. К 175-летию со дня рождения», которую продлили до лета. Сегодня экспозиция является самой посещаемой в стране.

Русский музей постоянно развивается и готовит для посетителей новые предложения. Например, в 2024 и 2025 годах здесь пройдет несколько ключевых выставок, приуроченных к памятным датам: 175-летию со дня рождения Виктора Васнецова, а также 225-летию со дня рождения Александра Пушкина и Карла Брюллова, один из шедевров которого сейчас находится на реставрации. Полотно «Последний день Помпеи» планируют восстановить к открытию экспозиции автора - к октябрю 2024 года.

Русский музей также анонсировал проведение нового петербургского праздника – «День в Летнем саду», который придется на пик белых ночей и высокого туристского сезона. Событие, посвященное 320-летию Летнего сада, пройдет 8-9 июня. Даты его проведения также связаны с празднованием дней рождения основателя главного сада России императора Петра I и гения русской поэзии Александра Пушкина.

В рамках панельной дискуссии представителям туриндустрии рассказали о классических предложениях музея. Среди них обзорная экскурсия «Шедевры Русского музея», «Искусство Древней Руси», «Православные праздники», «Рождение исторической картины», «Искусство русского авангарда» и другие. Русский музей также может предоставить авторские экскурсионные проекты, нацеленные на индивидуальные запросы гостей. Таким образом, возможности музея позволяют туроператорам удовлетворить запросы разных категорий путешественников.

«Русский музей собирается стать абсолютным флагманом и примером взаимодействия с туроператорским сообществом», – констатировала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

/TOURBUS.RU

Фото: culture.ru