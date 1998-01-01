Туроператоры: ОАЭ — в лидерах бронирования на мартовские каникулы и майские праздники

Как сообщает сегодня РСТ, российские туристы активно бронируют Арабские Эмираты на мартовские каникулы и майские праздники. На майские праздничные выходные из некоторых городов уже нет мест в самолетах.

По данным туроператоров, востребованы все эмираты, хотя первое место в продажах из-за самой большой гостиничной базы занимает Дубай.

Как отметила директор по связям с общественностью компании «Интурист» Дарья Домостроева, ОАЭ в структуре продаж туроператора круглогодично находится в тройке самых популярных направлений, занимая третью строку после Турции и Египта. Зимой Турция перемещается на третье место, а Египет и Эмираты соревнуются за первое.

«Видим повышенный интерес к ОАЭ на период школьных каникул. Вообще март и апрель – это пик высокого сезона в Эмиратах. Продажи уже выше запланированных показателей, несмотря на то что там сейчас рамадан. А майские праздники еще в январе разбирали, как горячие пирожки: на некоторые даты мест уже нет. И уже запрашивают туры на лето», – говорит г-жа Домостроева.

Она заметила, что около 60% от общего турпотока в ОАЭ приходится на Дубай. Также в этом году хорошие показатели продаж у Абу-Даби и Аджмана. У Шарджи и Рас-эль-Хаймы сформировалась своя постоянная аудитория. Весьма востребована и Фуджейра.

«Средний чек год к году в валютном выражении становится ниже: в 2023 году он составлял $1,2 тыс. на человека, а в 2024 – $959. То есть расширение объемов перевозки снизило стоимость пакетных туров», – рассказала представитель «Интуриста».

В компании Anex также заметили рост спроса на майские праздники.

«Благодаря разнообразию типов размещения и вариантов досуга Дубай остается лидером спроса. В основном туристы выбирают отели 4-5* с питанием полупансион или «все включено». Второй по популярности эмират – Аджман, здесь пользуются большим спросом отели 5*. Они также востребованы в Рас-эль-Хайме и Фуджейре. Абу-Даби, несмотря на свое удаленное расположение относительно других эмиратов, не менее популярен, особенно у семей с детьми, выбирающих размещение в отелях 5* на «все включено».

В Шардже чаще берут отели 4* с полупансионом. Отели в ОАЭ нередко предоставляют акции или бонусы, например, апгрейд размещения или питания. Есть и постоянные акции, к примеру, «Отель недели», дающие выгодные цены при бронировании на указанной неделе», – уточнила руководитель пресс-службы туроператора Виктория Худаева.

В компании «Русский Экспресс» спрос на майские праздники пока сдержанный, зато март и апрель продаются примерно на 20% лучше, чем год назад. Кроме того, туристы активно покупаю туры на вторую половину мая. На первом месте по продажам Дубай, на втором Рас-Эль-Хайма.

«Отели ОАЭ несколько раз в неделю могут выпускать спецпредложения, а также каждый месяц обновляют цены в ту или иную сторону. В прошлом году было больше бронирований last minute, сейчас глубина продаж больше», – рассказала менеджер по PR и коммуникациям туроператора Анастасия Платонова.

По ее словам, сейчас туристы преимущественно интересуются пакетными турами с авиабилетами, средняя продолжительность отдыха – 10 дней.

По информации РСТ, по итогам 2023 года ОАЭ вошли в тройку наиболее популярных направлений у российских туристов. Там побывало почти 1,3 млн наших путешественников.

/TOURBUS.RU