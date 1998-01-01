Новости Таиланд: В приоритете – оздоровительный туризм Представители турбизнеса Таиланда встретились с российскими туроператорами и журналистами

В Москве состоялась рабочая встреча представителей турбизнеса Таиланда с российскими туроператорами, турагентствами и профильными СМИ, на которой были озвучены последние новости и тренды направления. Посол Таиланда в России Сасиват Вонгсинсават (на фото) в своей вступительной речи пообещал, что Таиланд сделает все возможное для увеличения количества прямых рейсов между странами и продолжит обеспечивать россиянам самый лучший отдых. «Мы дорожим туристами из России и всегда готовы идти им навстречу в любых вопросах. Россияне часто спрашивают меня о том, когда лучше ехать в Таиланд. Я всегда отвечаю – в любое время года. В Таиланде много вкусной еды, потрясающая природа, фирменное таиландское гостеприимство и оригинальные фестивали», – сказал Сасиват Вонгсинсават. По словам исполнительного директора Туристического управления Таиланда (ТАТ) по Европе, Африке и Ближнему Востоку Чиравади Кхансаб - турпоток россиян в Таиланд по итогам 2023 года уже превысил допандемийный уровень, - более 1,48 млн. человек. А за январь - февраль 2024 года Таиланд посетило уже более 400 тыс. туристов. До конца года королевство планирует превзойти цифру 1,7 млн, - уточнила она. При этом, в последнее время все больше становятся популярны так называемые «поездки за долголетием и здоровьем». Путешественники отправляются в страну, чтобы совместить оздоровление отдыхом на море: отдых в Таиланде практически всегда предполагает посещение SPA-центров, которые есть почти на всех курортах страны. К услугам гостей огромное количество предложений – от небольших салонов до роскошных центров с многочисленными процедурами по омоложению, косметические услуги, уход за кожей, массаж, расслабляющие и восстанавливающие процедуры и др. Специалисты Таиланда предлагают специальные инновационные программы в сферах функциональной, регенеративной, антивозрастной медицины и косметической хирургии. При этом соотношение: цена – качество приятно конкурирует со многими европейскими оздоровительными курортами. «Одной из наших ближайших стратегических задач является популяризация новых направлений - неизвестных городков рядом с уже известными и раскрученными, - отметила Чиравади Кхансаб. - Дело в том, что в «горячий сезон» зачастую наблюдается нехватка мест в качественных отелях, особенно пятизвездочных, которые пользуются спросом у российских туристов. Например, альтернативой популярному Пхукету могут стать Краби или Као Лак. А - Паттайе - юг провинции, западное побережье Сиамского залива». По словам менеджера по маркетингу ТАТ Константина Кинеля, в настоящее время в Таиланд осуществляются прямые и чартерные рейсы из 23 российских городов. – В прошлом году половина российских туристов прилетела в Таиланд регулярными рейсами, около 30% – чартерными и 20% – транзитными, - прокомментировал он, - Кроме того, авиакомпания Thai Airways планирует возобновить прямые рейсы в Россию. Также было отмечено, что правительство Таиланда приняло ряд мер, чтобы облегчить путешествие российским туристам. Так, для наших граждан продлен безвизовый режим с 30 до 90 дней. При этом проблемы с оплатой российскими картами в Таиланде так и не решены. Туроператоры по-прежнему вносят депозиты, чтобы туристы могли расплатиться на месте. Пока никакого иного решения в стране найти не могут. /TOURBUS.RU

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