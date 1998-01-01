Россия представила миру лучшие винные маршруты

В Уругвае прошел Первый международный саммит по винному туризму

19-21 марта в Уругвае прошел Первый международный саммит по винному туризму - или как назвали его сами участники - Саммит вкуса. Более 16 стран-участниц, более 80 спикеров, обширная экспозиция.

Министры туризма стран Латинской Америки - с блокнотами и карандашами - внимательно изучали опыт продвижения и развития территорий для энотуризма. Модератором круглого стола «Ответственность за наследие» был приглашен президент Международного эногастрономического центра и председатель комитета по гастрономическому туризму Российского союза туриндустрии (РСТ) Леонид Гелибтерман. Он также представил российские винные кластеры и возможности для туристов.









Лучшие винные туристические маршруты России будут представлены в майском выпуске журнала «Турбизнес».

Также в этом выпуске ТБ Леонид Гелибтерман поделится своими мыслями о стремительно растущем рынке гастрономического туризма в России и в мире, даст прогнозы его развития на ближайшие несколько лет. И, конечно, читателям будет интересен обзор самых крупных гастрономических фестивалей в разных регионах России, составленный Леонидом Гелибтерманом.

/TOURBUS.RU