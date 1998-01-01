AlMasria Airlines в апреле начнет рейсы из Калининграда в Шарм-эль-Шейх

Египетская авиакомпания AlMasria Airlines с 7 апреля запускает прямые рейсы из Калининграда на курорт Шарм-эль-Шейх, заказчик полетной программы – туроператор Coral Travel, сообщают пресс-служба аэропорта "Храброво" и «Интерфакс».

"Перелеты запланированы с частотой один раз в неделю по воскресеньям на воздушных судах Airbus А321 в компоновке 220 пассажирских мест. Вылет из Калининграда — в 2:30, прилет на курорт – в 8:00. Обратный вылет – в 18:30, прилет в аэропорт "Храброво" в 1:30.

Полетная программа будет выполняться до мая 2025 года", — отмечается в сообщении.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе туроператора Coral Travel, спрос на направлении стабильный, загрузка первых рейсов высокая. В том числе это связано с двухлетним отсутствием прямых рейсов в Египет.

"Прямых рейсов из Калининграда в Египет не было с конца февраля 2022 года. Сейчас это направление фактически заново открывается для региона. На данный момент загрузка первого рейса составляет около 80%, второго — 50%.

Идут активные бронирования туров из Калининграда в Шарм-эль-Шейх на майские праздники, летние каникулы и даже на осень и осенние школьные каникулы.

По нашим прогнозам, летом Египет сможет составить конкуренцию популярным турецким курортам", — рассказали в компании

По данным пресс-службы, наиболее высок спрос на отели 5* в Шарм-эль-Шейхе — более половины бронирований туров на египетский курорт приходятся на них.

"В основном это семейные отели с аквапарками, хорошим сервисом и питанием. Также большим спросом пользуются отели 4*, ориентированные на активный отдых", — отметили в компании.

Египет в 2023 году занял третье место среди самых популярных зарубежных направлений у российских туристов. Его посетили с целью туризма более миллиона россиян.

/TOURBUS.RU