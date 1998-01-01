Новости Эксперты: Интерес россиян к активному зимнему отдыху вырос на треть Аналитики онлайн-сервисов Ostrovok и ЮMoney провели совместное исследование тенденций завершившегося зимнего сезона

Аналитики сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов Ostrovok.ru и финтех-компании ЮMoney провели совместное исследование и узнали, куда россияне ездили в зимний туристический сезон и что покупали перед путешествиями. Как выяснилось, по сравнению с прошлой зимой российские туристы почти на треть чаще выбирали направления для активного и приключенческого отдыха. В то же время число покупок одежды для туризма в этот период выросло на 20%. Самые высокие темпы роста бронирований наблюдались по классическим зимним направлениям. Например, спрос на отдых в Мурманской области этой зимой оказался выше на 85%. Помимо этого, туристы на треть чаще, чем в прошлом году, бронировали размещение на Байкале – среди направлений лидировал Иркутск, где спрос на размещение увеличился на 34%, а также Листвянка – на 23%. Бронирования на горнолыжных курортах выросли на 10%. При этом по ряду направлений отмечается особенно сильное увеличение спроса. Например, число бронирований в объектах размещения на курортах Алтая выросло более чем в полтора раза в Приэльбрусье – на 20%. В Шерегеше туристы выбирали отели и апартаменты на 11% чаще, чем в прошлом году, на склонах Карачаево-Черкесии – на 7%, в Краснодарском крае – на 5%. Любопытно, что россияне также активнее ездили на родину Деда Мороза: число зимних бронирований в объектах размещения в Великом Устюге выросло на 5% год к году. В топ-10 зимних направлений вошли Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Калининград, Краснодар, Екатеринбург, Мурманск, Нижний Новгород и Эсто-Садок. Средняя стоимость ночи в прожитых бронированиях в российских отелях и апартаментах составила 5 200 рублей – это на 23% больше, чем в прошлом году (4 200 рублей). Средний чек насчитывал 10 800 рублей за две ночи, прошлой зимой – 8 100 рублей. Результаты анализа трат россиян от экспертов сервиса для приема онлайн- и офлайн-платежей ЮKassa (от финтех-компании ЮMoney) также говорят о повышенном интересе к приключенческому отдыху этой зимой. Так, в период с декабря 2023 по февраль 2024 года оборот покупок одежды для туризма, горнолыжного снаряжения и товаров для активного отдыха оказался на 28% выше, чем в прошлом году. При этом средний чек вырос на 7% и составил 11 400 рублей. Число покупателей увеличилось на 10%. Кроме того, специалисты ЮKassa наблюдают повышенный спрос на автобусные путешествия: с декабря 2023 года по февраль 2024 года число покупок билетов выросло более чем в два раза относительно зимы прошлого года. Оборот увеличился на 25%, а покупателей стало больше на 69%. Средний чек при этом снизился на 47% и составил 3 072 рубля. «Этой зимой по сравнению с прошлой в несколько раз выросло число бронирований автобусных перевозок. Популярность автобусного туризма в России растет из года в год. Это связано с развитием внутренних направлений у перевозчиков, а также с запуском новых маршрутов у международных автобусных компаний», – говорит руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов ЮMoney Ирина Полякова. Примечательно, что из трех зимних месяцев больше всего бронирований туристических услуг, покупок одежды для путешествий и экскурсий пришлось на февраль. /TOURBUS.RU

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