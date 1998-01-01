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Увеличится число рейсов из Новосибирска в Мьянму и Китай/ "Уральские авиалинии" свяжут Владивосток с Пекином/ Армянский лоукостер Fly Arna может потерять лицензию

Увеличится число рейсов из Новосибирска в Мьянму и Китай

Авиакомпания S7 с мая увеличит число авиарейсов из Новосибирска в Китай, сообщила директор Новосибирской ассоциации туристских организаций Светлана Фоменко на пресс-конференции в среду.

"У нас открывается Китай, у нас сейчас в Пекин летает два рейса в неделю, с 1 мая их будет пять. И со 2 мая начинается полетная программа в Шанхай — два раза в неделю. Летает S7, это — регулярные рейсы", — сказала г-жа Фоменко.

Кроме того, по ее словам, в осенний период ожидается рейс в Хайнань.

Г-жа Фоменко сообщила также, что с 3 апреля Myanmar Airways International начнет выполнять полёты по маршруту Новосибирск- Мьянма дважды в неделю. Как сообщалось, рейс был открыт в сентябре 2023 года. Полеты выполняются в два города Мьянмы — в конечный пункт Янгон с промежуточной посадкой в Мандалае.

"Уральские авиалинии" свяжут Владивосток с Пекином

Авиакомпания "Уральские авиалинии" с 13 мая откроет регулярные рейсы Владивосток — Пекин — Владивосток, сообщает пресс-служба АО "Международный аэропорт Владивосток" (МАВ).

Полеты будут осуществляться в аэропорт Дасин трижды в неделю (по понедельникам, четвергам и субботам) на воздушных судах Airbus A319.

Согласно расписанию аэропорта Владивостока, в настоящее время в Пекин летают авиакомпании "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") и "Аврора".

Как сообщалось, с 4 апреля "Уральские авиалинии" приступают к выполнению полетов в столицу Китая из Екатеринбурга. Кроме того, авиакомпания с 5 апреля откроет регулярные рейсы Иркутск — Пекин — Иркутск.

До пандемии коронавируса "Уральские авиалинии" летали из Екатеринбурга и Владивостока в Пекин, из Екатеринбурга, Владивостока и Красноярска в Харбин, а также из Екатеринбурга в китайские Сиань и Ордос.

Армянский лоукостер Fly Arna может потерять лицензию

Лицензия армянской бюджетной авиакомпании Fly Arna приостановлена на шесть месяцев и будет отозвана, если на балансе авиаперевозчика не будет зарегистрировано воздушное судно, заявил заместитель министра территориального управления и инфраструктур Армении Армен Симонян.

"На данный момент лицензия Fly Arna приостановлена. Согласно законодательству, если у компании нет самолета, то лицензия приостанавливается на шесть месяцев. Если в течение этого периода на балансе компании не будет зарегистрирован самолет, то лицензия будет отозвана", — сказал г-н Симонян, выступая в парламенте страны во вторник.

По его словам, у авиакомпании возникли финансовые затруднения.

Fly Arna — национальная авиакомпания Армении, совместное предприятие Армянского национального фонда интересов (ANIF) и группы Air Arabia.

Лоукостер создан в июле 2021 года, приступил к деятельности весной 2022 года, осуществлял полеты в московские аэропорты "Домодедово", "Шереметьево" "Внуково", а также в Санкт-Петербург, Сочи, Новосибирск, Тбилиси, Шарм-эль-Шейх, Дели, Багдад.

В декабре прошлого года министр экономики Армении Ваан Керобян заявлял, что Fly Arna нуждается в дополнительном финансировании.

/TOURBUS.RU