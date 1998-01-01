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20 марта
Платежная система Армении перестанет обслуживать карты «Мир»

При этом банк «ВТБ Армения» продолжит работать с российскими картами


  

Банки-участники национальной платежной системы Армении АрКа (Armenian Card) перестанут обслуживать карты "Мир" с 30 марта, сообщает пресс-служба Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор карт "Мир").

"НСПК получила официальное уведомление от платежной системы Армении о том, что с 30 марта банки-участники АрКа прекращают обслуживание карт "Мир", — говорится в сообщении НСПК.

 

При этом банк «ВТБ Армения» продолжит работать с российскими картами. "Держателям карт "Мир" любых российских банков по-прежнему доступны ключевые сервисы в инфраструктуре ВТБ Армения: снятие наличных в банкоматах этого банка, оплата услуг в его онлайн-банке. Также по картам «ВТБ Армения» доступны переводы, в том числе трансграничные", — сообщили в НСПК.

Сегодня в Армении работает 53 отделения ВТБ, 22 из которых расположены в Ереване. Клиентам также доступно более 190 банкоматов по всей стране.

 

В Центральном банке Армении, комментируя возможные ограничения в отношении системы "Мир", сообщили, что коммерческие банки Армении самостоятельно решают, с какими платежными системами им сотрудничать, исходя из своей стратегии управления рисками, в том числе связанными с санкциями.

 

Как напоминает «Мнтерфакс», США 23 февраля ввели санкции против НСПК. В компании заявляли, что санкции не повлияют на работу российской платежной инфраструктуры.

При этом решение о приёме карт "Мир" в своей инфраструктуре зарубежные банки принимают самостоятельно, со стороны платежной системы никаких ограничений нет, сообщали в НСПК.

 

OFAC еще в сентябре 2022 года предупредил, что финансовые институты не из США, заключая соглашения с российской НСПК, рискуют оказаться вовлеченными в действия по обходу американских санкций за счет расширения территории использования платежной системы "Мир" за пределами РФ. После этого НСПК скрыла список стран-партнеров, а некоторые банки полностью прекратили сотрудничество с платежной системой.

 

По данным на начало сентября 2022 года карты "Мир" принимались в 11 странах: в Турции, Вьетнаме, Южной Корее, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.

В 2023 году НСПК сообщала о начале приема карт "Мир" на Кубе и в Венесуэле.

/TOURBUS.RU


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