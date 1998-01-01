Сергей Корнеев: «Мы первыми задали старт проектам по реновации старых предприятий в новые туристические центры»

Вчера в Москве открылась 30-я Международная выставка туризма и индустрии гостеприимства MITT 2024. Мероприятие объединило более 790 участников из 58 российских регионов и 29 зарубежных стран.

Как сообщили нам в пресс-службе Комитета по туризму Северной столицы, Санкт Петербург принимает участие в качестве города-партнера события. Туристский потенциал Северной столицы представлен на экспозиции тематическим стендом, подготовленным Комитетом по развитию туризма Санкт Петербурга и Конгрессно-выставочным бюро совместно с представителями крупнейших туроператоров, отелей, объектов показа и отечественных систем бронирования.

С 19 по 21 марта на площадке московского «Крокус Экспо» гости экспозиции смогут узнать о новых экскурсионных маршрутах и предстоящих крупнейших событиях, а также познакомятся с возможностями конгрессно-выставочной инфраструктуры города, системой государственной поддержки организаторов мероприятий и другими аспектами сферы гостеприимства.

Ключевым событием работы первого дня выставки стало федеральное совещание «Стратегия устойчивого развития в неустойчивом мире: туризм и гостеприимство».

Мероприятие объединило представителей около 15 профильных комитетов, а также пять онлайн-спикеров, включая Русское географическое общество, принимавшее участие в разработке рэнкинга устойчивости развития туризма.

Эксперты обсудили актуальные вопросы отрасли, рассмотрели успешные практики регионов и наметили планы реализации стратегии устойчивого развития на год.

Реализация национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» оказала серьезное влияние на развитие сферы гостеприимства в Петербурге. Так, за прошедший год город на Неве посетили 9,4 млн туристов, что на 54% больше, чем в 2021 году. Вклад туризма в экономику Санкт Петербурга в 2023 году составил 483 млрд рублей.

Председатель Комитета устойчивого развития туризма Делового центра СНГ, Советник Министра экономического развития РФ Христофор Константиниди представил рэнкинг устойчивости развития туризма регионов России по итогам 2023 года, согласно которому Санкт Петербург находится на «продвинутом» уровне и занимает 1 место в России, а также является лидером по Северо-Западному федеральному округу.

В 2018 году Петербург стал первым городом в России, присоединившимся к Международному сообществу устойчивости мировых дестинаций GDS-Movement. С 2019 года Северная столица занимает второе место в стране по индексу качества городской среды.

«Развитие отрасли гостеприимства Санкт Петербурга происходит с соблюдением критериев устойчивого развития и следования экологическим принципам. По итогам оценки качества городской среды за 2019-2022 годы Северная столица вошла в топ самых комфортных для проживания российских городов-миллионников.

На повышение этого показателя большое влияние оказывает реализация проекта «Новая туристская география», который включает в себя многие аспекты устойчивого туризма. Это и развитие общественных пространств, и внимание к экологии, и вовлечение местных ресурсов.

Мы являемся первыми, кто задал старт проектам по реновации старых заводов и предприятий в новые творческие центры и общественные пространства. Среди наиболее известных – “Севкабель Порт”, “Новая Голландия”, культурный центр “Левашовский хлебозавод”.

Новые точки притяжения влияют на создание рабочих мест в туристской отрасли. Каждое двенадцатое рабочее место в Петербурге связано со сферой туризма. Развитие новой туристской географии позволяет привлекать в город молодежь, родителей с детьми», – отметил Сергей Корнеев, председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга.

/TOURBUS.RU

Фото: Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга