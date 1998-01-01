Thai Airways собирается возобновить полеты в Россию в этом году

В этом году Таиланд планирует принять не менее 1,7 млн россйских туристов

Авиакомпания Thai Airways обсуждает вопрос возобновления прямых рейсов между Таиландом и Россией, полеты могут стартовать к началу высокого туристического сезона, сообщила исполнительный директор Туристического управления Таиланда (ТАТ) по Европе, Африке и Ближнему Востоку Чиравади Кхансаб, которую цитирует «Интерфакс».

"У Thai Airways есть план по восстановлению всей международной, и в первую очередь, европейской сети маршрутов. В какие-то города авиакомпания уже летает, например, во Франкфурт, Стокгольм. С 1 июля возобновятся рейсы в Брюссель и Милан. Представители Thai Airways сейчас часто прилетают в Москву и ведут переговоры о возобновлении рейсов в этом году", — сказала она на пресс-конференции в Москве.

Как отметила г-жа Кхансаб, основная проблема – нехватка самолетов, т.к. во время пандемии коронавируса авиакомпания избавилась от части своего воздушного флота.

Thai Airways приостановила полеты из Бангкока в Москву 4 года назад из-за пандемии коронавируса.

Турпоток из России в Таиланд по итогам 2023 года превысил допандемийный уровень, в этом году королевство планирует принять порядка 1,7 млн россиян, сообщила также Чиравади Кхансаб.

"В 2023 году турпоток из России составил более 1,4 млн путешественников. В этом году мы планируем улучшить этот результат и ожидаем роста плюс 300 тыс. То есть по сравнению с прошлым годом мы ожидаем роста числа российских туристов на 14-15%", — рассказала она.

Как отметила также г-жа Кхансаб, в сезон зачастую наблюдается нехватка мест в качественных отелях, особенно пятизвездочных, которые пользуются спросом у российских туристов.

"Поэтому одна из стратегий управления по туризму Таиланда — популяризация неизвестных городков рядом с популярными туристическими дестинациями. Так, альтернативой Пхукету могут стать Краби, Као Лак. А альтернативой Паттайе может стать юг провинции, западное побережье Сиамского залива", — пояснила она.

В этом году ТАТ проведет маркетинговую компанию, посвященную, прежде всего, оздоровительному туризму.

«Один из актуальных трендов международного туризма – совмещение отдыха и полезных для здоровья процедур и практик. В рамках этого тренда в Таиланде появляется большое количество специализированных велнесс-курортов, оздоровительных комплексов. Все это позволит нарастить турпотоки и повысить доходность туризма», – подчеркнула Чиравади Кхансаб.

С начала 2024 года Таиланд принял 417,6 тыс. туристов. Это на 7,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По данным Погранслужбы ФСБ, Таиланд в 2023 году вошел в первую пятерку наиболее популярных направлений у российских туристов.

/TOURBUS.TU