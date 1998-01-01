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Минэкономразвития РФ: Безвизовый турпоток между РФ и Ираном в этом году достигнет 40 тысяч человек

В Москву прибыли первые крупные туристические безвизовые группы из Ирана

В Москву приехала первая группа иранских туристов в рамках безвизового соглашения, в Минэкономразвития рассчитывают, что взаимный турпоток между РФ и Ираном составит 40 тысяч, сообщают сегодня пресс-служба министерства и «Интерфакс».

"С начала этого года российские и иранские туроператоры приступили к адаптации и внедрению совместных туристических продуктов под организацию безвизовых туристических поездок между двумя странами. Мы уже видим первые результаты.

Основными направлениями, которые в настоящее время интересуют иранских туристов, являются Москва и Санкт-Петербург. Мы ожидаем, что к концу 2024 года взаимный турпоток с Ираном в рамках группового безвизового механизма составит порядка 40 тысяч туристов", – рассказал директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.

Как отметили в министерстве, первые две тестовые туристические группы общей численностью 86 человек прибыли в российскую столицу 18 марта. На этой неделе запланирован приезд еще двух групп – всего более 130 человек.

Первых туристов из Ирана ждет маршрут с экскурсиями по основным достопримечательностям Москвы.

Как напомнила начальник управления по взаимодействию с зарубежными органами власти АНО "Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы" Наталья Молочкова, турпоток из Ирана в прошлом году превысил показатели не только 2022 года, но и допандемийного 2019 года.

"Раньше к нам из Ирана приезжали в основном индивидуальные туристы, но на этой неделе мы встречаем первые туристические группы, которые подпадают под соглашение о безвизовом режиме. И мы надеемся, что туристический поток из Ирана значительно увеличится в ближайшем будущем", — добавила она.

Отметим, что, по официальным данным, В 2023 году Москву посетили 24,5 млн туристов, что на 6,6 млн больше, чем в 2022 году.

/TOURBUS.RU