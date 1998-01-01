Coral Travel полетит летом в Таиланд из пяти регионов России

Практически все туроператоры, летавшие в Таиланд в зимнем сезоне, продлевают программы на лето

Как сообщает сегодня АТОР, Coral Travel стал четвертым туроператором, заявившем чартерные программы в Таиланд на летний сезон 2024 года.

В летнем сезоне 2024 года туроператор Coral Travel предложит туристам, желающим отдохнуть в Таиланде, туры на чартерных рейсах авиакомпании «Икар» (блоки мест на них есть у двух игроков рынка: Coral Travel и Pegas Touristik).

В рамках полетной программы туроператора запланированы вылеты на Пхукет из пяти регионов России. Старт программ – с середины – конца мая в зависимости от города вылета.

Туры в Таиланд (на Пхукет) на чартерных рейсах в летнем сезоне 2024 года будут доступны туристам Coral Travel из городов:

Москва (Шереметьево). Старт программы – 17 мая. Завершение – 25 октября. Частота – 1 раз в неделю, по пятницам

Екатеринбург. Старт программы – 26 мая. Завершение – 27 октября. Частота – 1 раз в 2 недели по воскресеньям

Иркутск. Старт программы – 19 мая.Завершение – 28 октября. Частота – 1 раз в 2 недели, по воскресеньям

Хабаровск. Старт программы – 20 мая. Завершение – 28 октября. Частота – 1 раз в 2 недели, по понедельникам

Красноярск. Старт программы – 13 мая. Завершение – 28 октября. Частота – 1 раз в 2 недели, по понедельникам

Летний Таиланд на чартерах для туристов Coral Travel доступен минимум за 165-180 тыс. руб. на двоих

На данный момент все туроператоры, за исключением Fun&Sun, которые в зимнем сезоне летали на чартерах в Таиланд, продлили программы на лето. В Fun&Sun сообщили, что объявят свою полетную программу в самое ближайшее время.

По информации АТОР, на данный момент, с учетом программ Coral Travel, PEGAS Touristik, Anex и «Интурист» летний Таиланд на чартерах доступен туристам из 10 городов РФ:

Москва (Coral Travel, PEGAS Touristik, Anex, «Интурист»)

Барнаул (Anex, «Интурист»)

Красноярск (Anex, PEGAS Touristik, «Интурист», Coral Travel)

Томск (Anex, «Интурист»)

Иркутск (Anex, «Интурист», Coral Travel, PEGAS Touristik)

Хабаровск (Anex, «Интурист», Coral Travel, PEGAS Touristik)

Владивосток (Anex, «Интурист»)

Новосибирск (Anex, «Интурист», PEGAS Touristik)

Екатеринбург (PEGAS Touristik, Coral Travel)

Южно-Сахалинск (PEGAS Touristik).

/TOURBUS.RU