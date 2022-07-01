В этом году цены на отдых в России и за рубежом вырастут на 10-15%

Увеличение продаж туров по России на лето 2024 года опережает показатели роста выездного туризма. При этом цены на летний отдых растут на всех направлениях – и в России, и за рубежом, - сообщает сегодня РСТ.

Так, по данным сервиса Travelline, число бронирований отелей на май-сентябрь выросло в среднем по России на 44%. Рост есть практически по всем регионам, но в некоторых он сильно опережает средний показатель. Например, высокими темпами растет Краснодарский край (+49%). Ожидаемо выросло число бронирований отелей в Калининградской области (+73%), Москвы (+102%), Санкт-Петербурга (49%), Татарстана (48%), менее ожидаемо – в Смоленской области (100%), Калужской, Воронежской (по 50%).

Хороший рост наблюдается по кавказским направлениям. Адыгея прибавила 100% по сравнению с тем же периодом прошлого года, Кабардино-Балкария – 50%, Северная Осетия – 89%, Чечня – 30%. Незначительный минус среди кавказских республик лишь у Дагестана.

Серьезный рост показывают также регионы Сибири и Дальнего Востока: Камчатка (+262%), Сахалинская область (+73%), Красноярский край (+109%).

Цены на размещение также выросли. Средняя стоимость ночи по России на май-сентябрь выросла на 15%, но показатели в разных регионах заметно различаются. Например, по Краснодарскому краю размещение подрожало в пределах 16%. Ощутимее рост цен в Карелии (+27%), Калининградской области (+24%).

Дорожают поездки на Кавказ: цены на размещение в Адыгее выросли на 41%, Дагестане – на 18%, Карачаево-Черкесии – на 15%, Чечне – на 10%, Алании – на 5%.

Цены на размещение в Крыму этим летом повысились незначительно – на 3,8% по сравнению с прошлым годом.

Сравнивая рост цен на российских направлениях с зарубежными, вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин отметил, что он сопоставим. В среднем, стоимость заграничного отдыха вырастет в этом году также в пределах 10-15%.

«Традиционный лидер летнего сезона – Турция. В этом году страна не повышала цены в валюте, как год назад, но инфляционная составляющая у них есть и довольно высокая. В среднем ждем роста цен по Турции на уровне 10%, в других странах может быть выше.

На рост итоговых рублевых цен пакета влияет также волатильность курсов валют. Рубль показывает разное значение по отношению к евро-доллару, он будет давить на цены на всех зарубежных направлениях», – сказал эксперт

По его словам, на цены будет влиять также конкуренция между направлениями и стоимость авиаперевозки. Увеличение объемов перевозки может влиять на конечную стоимость зарубежных туров.

«Мы видим, например, что уже второй год подряд Арабские Эмираты делают очень существенные скидки на летний сезон, оттягивая клиентов с других направлений, прежде всего, Турции, и отчасти влияя на турецкие цены», – заметил Горин.

По его словам, ажиотажного роста спроса на зарубежный летний отдых сейчас нет.

«Есть оживление в раннем бронировании отдельных массовых направлений, отелей, типов номеров. Ажиотажа нет, но рост в 10-15% мы видим. Ситуация может измениться к сезону из-за ряда факторов: геополитического положения, доступности авиаперевозки, ценовых предложений. Сейчас в топе продаж Турция, Таиланд, Шри-Ланка, Куба, Мальдивы. И, конечно, Египет. Традиционно это самое бюджетное зарубежное пляжное направление, но и здесь после снижения цен в январе-феврале мы видим постепенный рост», – уточнил г-н Горин.

/TOURBUS.RU