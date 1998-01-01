Новости Эксперты: «Цифровые сотрудники не устают, не просят отпуск и не берут больничный» В рамках выставки «Интурмаркет 2024» прошла креативная сессия «Искусственный интеллект и BIG Data в туризме»

В рамках деловой программы Международной туристической выставки «Интурмаркет» - 2024, состоялась креативная сессия «Искусственный интеллект и BIG Data в туризме» Организатором мероприятия выступило Евразийское содружество специалистов туриндустрии, а партнером - горный курорт «Роза Хутор» Искусственный интеллект сегодня применяется практически во всех сферах жизни — он постоянно обучается и совершенствуется, чтобы помогать оптимизировать процессы, в которых не требуется прямое участие человека. Открывая сессию, заместитель генерального директора по маркетингу и продажам горного курорта «Роза Хутор» Рушан Сабиров, отметил, что они уже используют искусственный интеллект для управления гостевыми потоками на канатных дорогах. И, по его мнению, использование IT-технологий в клиентском сервисе - уникальный опыт не только для «Розы Хутор», но и в целом для туристической сферы. Как отметил эксперт, «В зимнем сезоне мы решили протестировать новый функционал в своем мобильном приложении, который назвали «Роза Хутор. Пробки». Проанализировав данные по проходам на подъемники курорта, с помощью IT-технологий мы создали модель, способную прогнозировать уровень загрузки канатных дорог на несколько часов вперед. Результаты превзошли самые смелые ожидания - интерактивная карта дает 80% точности. Сервис доступен для всех гостей курорта в разделе карт и схем и мы надеемся, что данный механизм позволит в дальнейшем избежать очередей на канатных дорогах курорта». Директор проектного офиса Rubbles, которая, собственно, и занимаестя такими IT-решениями Иван Кучерков поделился с аудиторией техническими деталями применения искусственного интеллекта для прогнозирования на всех подъемниках курорта Роза Хутор. По его мнению, благодаря такому прорывному проекту, они стали первыми в мире, кто внедрил предиктивные модели прогнозирования очередей на подъемники курортов и использовали искусственный интеллект на благо гостей и клиентов горных курортов. Амбассадор Ассоциации глэмпингов, предприниматель и совладелец IT-компании startlab.pro, Виталий Язвенко представил на сессии свою цифровую копию. Именно она рассказала собравшимся о взаимодействии отелей и искусственного интеллекта: «Как выяснилось, по статистике 89% пользователей больше нравится взаимодействовать с цифровым человеком, чем с чат-ботом. Цифровые люди не устают, не выгорают, не просят отпуск и не берут больничный. Цифровые люди предоставляют необходимую информацию в форме естественной беседы на ста языках мира». «Это крайне важно при работе с иностранными туристами. - Пройдет еще немного времени, и такая цифровая копия научится отвечать на наши вопросы, - заверила основатель и генеральный директор технологической компании reREAL.ru - Ирина Ларцева. - Искусственный интеллект уже прочно вошел в нашу жизнь и бояться этого процесса не стоит. Например, цифровой консьерж в Novotel оказывает гостям информационный сервис. Цифровой Сальватор Дали приветствует гостей в музее, лично рассказывает, что стоит за его шедеврами, а цифровая Дженифер Лопес в Virgin Voyages создает персональные приглашения в путешествия для друзей.… При этом пользователь получает персональные предложения под запрос, в режиме реального времени, в формате 24/7». По итогам сессии ее участники сошлись во мнении, что активное внедрение технологии искусственного интеллекта в работу помогает турбизнесу экономить время и деньги, выводит общение с клиентами на новый уровень. /TOURBUS.RU

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