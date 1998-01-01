Михаил Евраев: Инвесторов привлекут в удаленные районы Ярославщины

О туристических возможностях и планах развития туризма Ярославской области рассказал на прошедшем в столице VI конгрессе турагентов, организованным Российским союзом туриндустрии, губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Начиная свое выступление в рамках пленарного заседания, посвященного проблемам и перспективам развития агентской деятельности в условиях глобальных изменений, Михаил Евраев сообщил о значительном росте туристического потока в регион.

«По динамике, туристический поток Ярославской области растет огромными темпами, - отметил губернатор. - За прошлый год он вырос почти в два раза. Если два года назад это было 1,48 млн ночующих туристов, в 2023 году — 2 млн 900 тыс.

И это цифра неполная. Например, есть те, кто приезжает в регион на теплоходе, сходит на сушу на один день, а затем — уезжает. Или приезжает на экскурсии, но не ночует — таких у нас более 9 млн за прошлый год. На мой взгляд, это хороший результат. Ярославская область занимает первое место в ЦФО. Но на этом мы останавливаться не будем».

По словам губернатора, туризм дает мощный синергетический эффект во всех сферах экономики.

«В настоящее время ведется работа над запуском проекта «50 на 50», который позволит привлечь инвесторов в удаленные районы региона: Брейтовский, Пошехонский, Некоузский, Первомайский, Любимский, а также в левобережный Тутаев, - заметил он, - А это и новые места показа, сервиса, но и рабочие места, развивается инфраструктура».

Инвесторы, вложившие свои средства в музеи, гостиницы, кафе и рестораны, смогут получить назад половину вложенных средств.

Также по поручению главы региона разрабатывается туристический портал Ярославской области, который будет работать в формате маркетплейса. Здесь можно будет не только получить необходимую информацию, но и приобрести билеты в театры, музеи, на экскурсии, забронировать места в гостиницах, кафе, ресторанах.

/TOURBUS.RU

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