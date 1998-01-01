17 регионов получат дополнительно 200 млн руб. на развитие туризма

Средства в рамках единой субсидии будут выделены уже в апреле

В апреле 2024 года 17 регионов России получат дополнительно 200 млн рублей на развитие туристических проектов, впервые средства будут выделены в рамках единой субсидии, сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

"Дополнительно 200 млн рублей на реализацию туристических проектов в апреле получат 17 регионов страны, в том числе Чукотский и Ненецкий округа, Якутия и Магаданская область. Это позволит территориям с небольшим турпотоком поддержать больше инициатив", — сообщил министр экономического развития России Максим Решетников на заседании правительства.

Как отметили в министерстве, изначально на такую меру поддержки было заложено 6,2 млрд рублей, по итогам конкурсного отбора ее получат 85 регионов, средства планируется довести в апреле.

"Для дополнительной поддержки таких регионов определили размер субсидии не менее 30 млн на регион, президент поддержал. По решению правительства выделили еще 200 млн рублей за счет перераспределения средств внутри нацпроекта.

И увеличили объем поддержки для 17 регионов. В том числе Арктики и Дальнего Востока", — пояснил г-н Решетников.

Как отметили в министерстве, дополнительны средства, например, получат Республика Коми, Якутия, Магаданская область, Еврейская автономная область, Ненецкий и Чукотский автономные округа.

Как сообщает «Интерфакс», в 2024 году регионы впервые получат финансовую поддержку туротрасли в рамках единой субсидии. Механизм позволяет субъектам РФ самостоятельно определять и поддерживать приоритетные для конкретной территории направления.

Единая субсидия может быть направлена на обустройство пляжей и национальных туристических маршрутов, приобретение туристического оборудования и снаряжения, создание кемпингов и автокемпингов, возведение некапитальных причальных сооружений, проведение фестивалей и проектирование туристского кода центров городов.

Дагестан получит в этом году более 100 млн рублей в рамках единой субсидии на развитие событийного туризма, сообщили в свою очередь в пресс-службе Минэкономразвития РФ.

"В прошлом году регион получил более 310 млн на создание 6 туристических информационных центров, благоустройство пляжей, развитие кемпингов, закупку туристского оборудования.

В этом году в рамках единой субсидии предусмотрено более 100 млн на поддержку событийных мероприятий", — рассказали в ведомстве.

/TOURBUS.RU