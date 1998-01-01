Новости Дмитрий Вахруков: Необходим «водораздел» между туроператорами и турагентами Заместитель министра экономического развития РФ рассказал о проблемах и перспективах развития агентской деятельности

Выступая на пленарном заседании: "Проблемы и перспективы развития агентской деятельности в условиях глобальных изменений" в рамках прошедшего в столице VI Конгресса турагентов, заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков заявил, что без консолидированной позиции рынка прогрессивное изменение отраслевого законодательства невозможно. Он назвал главной задачей регулятора туристической отрасли на ближайшее время четкое разделение ответственности между туроператорами и турагентами. Говоря о той работе, которое проводит министерство в части государственного регулирования отрасли туризма, он отметил, что процессы и программы, которые были запущены полтора года назад, не могут дать моментальный эффект. Для этого требуется время. «Наш приоритет на сегодняшний день, - это продвижение и стимулирование инвестиций в туристическую инфраструктуру, в строительство новых объектов, в рост гостиничных номеров. Мы видим, по всем статистическим данным, что спрос на внутренний туризм сильно растет, почти на 20%. Пока цифры окончательные называть рано, но уже очевидно, что перспективы развития внутреннего туризма вполне в состоянии заменить тот объём выпадения международного туризма, который произошёл по объективным причинам. Кроме того Минэкономразвития планирует упростить порядок внесения данных о проданных турах в электронную путевку для турагентств. Мы оценили, что для турагентов почти половина обязательных полей, которые сегодня есть в электронной путевке, можно убрать. В них нет необходимости. Соответствующий пункт был внесен в «дорожную карту» по трансформации делового климата, утвержденную правительством в январе 2024 года. Планируется, что нормативная база будет разработана в июне – июле 2024 года». Говоря о приоритетах развития туротрасли, Дмитрий Вахруков добавил, что основная программа остается прежней: будет увеличен портфель льготного кредитования отрасли, субсидирования регионов, с упором на развитие региональной инфраструктуры. «Одним из важнейших вопросов, который стоит перед всеми нами на ближайшие год – полтора – это разработка, формирование туристического продукта. Комплексного, регионального. И здесь, конечно, необходимо сразу решить вопрос четкого разделения ответственности между туроператорами и турагентами. Не получится эффективно работать без такого регулирования: где - чья начинается и заканчивается ответственность. Необходимо провести четкий «водораздел», чтобы оздоровить отношения на рынке, так как неопределенность в этом вопросе приводит к многочисленным спорным ситуациям, в том числе к противоречивым судебным решениям. Законодательное закрепление нормы о разграничении ответственности позволит их исключить. Немаловажен вопрос и по работе агрегаторов. Как и во многих отраслях, в туризме они развиваются эволюционным путем. Нам важно, чтобы был определен предел ответственности и решены вопросы здоровой конкуренции, дабы выровнять рынок», - заявил замминистра. После обсуждений тех идей, которые были предложены на сессии, участникам заседания удалось согласовать главный момент, за который отдали свои голоса большинство турагентов: возможность разрешить турагентам реализовывать отдельные туруслуги (перевозка, размещение и др.) без получения статуса туроператора. Участники также договорились о создании рабочей группы по определению критериев и конкретизации понятий «туроператор» и «турагент» в целях разграничения прав, обязанностей и ответственности. /TOURBUS.RU Фото: Туризм.рф

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