UN Tourism: Все больше стран переходит на безвизовый режим

UN Tourism, ранее известная как World Tourism Organization (UNWTO), опубликовалаTourism Visa Openness Report 2023 – отчет об открытости туристических направлений в разрезе глобальной визовой политики и изменений в правилах международных поездок после пандемии коронавируса. В исследовании проанализировано влияние визового режима на мобильность туристов и туристическую привлекательность разных регионов мира, - сообщает сегодня АТОР.

Согласно выводам экспертов UN Tourism, в 2023 году, после отмены ковидных ограничений, открытость направлений для международных поездок вернулась к допандемийному уровню.

Более того, из-за пандемии появились новые формы облегчения поездок: например, это так называемые визы «цифровых кочевников». Их могут получить люди, которые работают удаленно и при этом не живут в родной стране.

Как следует из Tourism Visa Openness Report 2023, за последние 15 лет визовые требования во всем мире смягчились. Теперь меньшему количеству людей требуется заранее получать визу для поездки в другую страну: если в 2008 году заблаговременно оформлять визу нужно было 77% путешественников во всем мире, то в 2018 году эта доля снизилась до 59%, а в 2023 году она составила уже 47%.

По состоянию на 2023 год 21% населения мира не нуждается в какой-либо форме визы по сравнению с 17% в 2008 году и 20% в 2018 году. 14% населения мира могут подать заявление на получение визы по прибытии, что в два раза больше, чем было в 2008 году (6%), но меньше, чем в 2018 году (15%).

Все больше стран используют электронные визы. Сегодня 18% населения мира могут подать заявку на электронную визу, что больше в 6 раз, чем было в 2013 году (3%) и в 2,5 раза больше, чем в 2018 году (7%).

Напомним, что Россия ввела электронные визы в 2023 году для граждан почти 60 стран.

Согласно отчету, самые строгие визовые ограничения сохраняются в Центральной и Северной Африке, Северной Америке, а также Северной и Западной Европе.

А самыми открытыми из всех макрорегионов мира с точки зрения визового режима названы Азия и Тихоокеанский регион. На первых позициях в списке «открытости» оказались Юго-Восточная Азия, Восточная Африка и страны Карибского бассейна.

Безвизовый въезд особенно распространен в странах Карибского бассейна и Центральной Америки. Политику получения визы по прибытии чаще всего используют страны Восточной Африке, Южной Азии, Юго-Восточной Азии и Западной Африки. Электронные визы широко распространены в Западной и Восточной Африке, а также Южной Азии.

Аналитики UN Tourism подчеркивают важность улучшения визовой политики для содействия росту туризма и более качественному прием туристов.

Ключевые рекомендации включают более активную интеграцию туризма в визовые стратегии, запуск безвиза для путешественников из стран с низким уровнем риска, а также расширение возможностей для получения виз по прибытии.

/TOURBUS.RU