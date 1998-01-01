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18 марта
UN Tourism: Все больше стран переходит на безвизовый режим
Всемирная туристская организация опубликовала очередной ежегодный доклад Tourism Visa Openness Report
UN Tourism, ранее известная как World Tourism Organization (UNWTO), опубликовалаTourism Visa Openness Report 2023 – отчет об открытости туристических направлений в разрезе глобальной визовой политики и изменений в правилах международных поездок после пандемии коронавируса. В исследовании проанализировано влияние визового режима на мобильность туристов и туристическую привлекательность разных регионов мира, - сообщает сегодня АТОР.
Согласно выводам экспертов UN Tourism, в 2023 году, после отмены ковидных ограничений, открытость направлений для международных поездок вернулась к допандемийному уровню.
Более того, из-за пандемии появились новые формы облегчения поездок: например, это так называемые визы «цифровых кочевников». Их могут получить люди, которые работают удаленно и при этом не живут в родной стране.
Как следует из Tourism Visa Openness Report 2023, за последние 15 лет визовые требования во всем мире смягчились. Теперь меньшему количеству людей требуется заранее получать визу для поездки в другую страну: если в 2008 году заблаговременно оформлять визу нужно было 77% путешественников во всем мире, то в 2018 году эта доля снизилась до 59%, а в 2023 году она составила уже 47%.
По состоянию на 2023 год 21% населения мира не нуждается в какой-либо форме визы по сравнению с 17% в 2008 году и 20% в 2018 году. 14% населения мира могут подать заявление на получение визы по прибытии, что в два раза больше, чем было в 2008 году (6%), но меньше, чем в 2018 году (15%).
Все больше стран используют электронные визы. Сегодня 18% населения мира могут подать заявку на электронную визу, что больше в 6 раз, чем было в 2013 году (3%) и в 2,5 раза больше, чем в 2018 году (7%).
Напомним, что Россия ввела электронные визы в 2023 году для граждан почти 60 стран.
Согласно отчету, самые строгие визовые ограничения сохраняются в Центральной и Северной Африке, Северной Америке, а также Северной и Западной Европе.
А самыми открытыми из всех макрорегионов мира с точки зрения визового режима названы Азия и Тихоокеанский регион. На первых позициях в списке «открытости» оказались Юго-Восточная Азия, Восточная Африка и страны Карибского бассейна.
Безвизовый въезд особенно распространен в странах Карибского бассейна и Центральной Америки. Политику получения визы по прибытии чаще всего используют страны Восточной Африке, Южной Азии, Юго-Восточной Азии и Западной Африки. Электронные визы широко распространены в Западной и Восточной Африке, а также Южной Азии.
Аналитики UN Tourism подчеркивают важность улучшения визовой политики для содействия росту туризма и более качественному прием туристов.
Ключевые рекомендации включают более активную интеграцию туризма в визовые стратегии, запуск безвиза для путешественников из стран с низким уровнем риска, а также расширение возможностей для получения виз по прибытии.
/TOURBUS.RU
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