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Проблемы турагентств — упрощение электронной путевки, уменьшение банковских скидок и цифровизация

Более двух тысяч профессионалов туризма приняли участие в Шестом конгрессе турагентств, организованном РСТ

15 и 16 марта в Центре Международной Торговли в Москве прошел VI конгресс турагентств, организованный Российским союзом туриндустрии (РСТ). В этом году в конгрессе приняли участие более двух тысяч представителей розничного туристического бизнеса, около 50 ведущих экспертов и профильные СМИ.

В двухдневной деловой программе, включающей встречи с первыми лицами и топовыми спикерами, представителями Государственной Думы, Минэкономразвития, национальных туроператоров и компаний-гигантов, - приняли т участие руководители туроператоров и сервисных компаний, в том числе Coral Travel , «Пакс», Anex, «Арт-Тур», ТEZ Tour, «Тари-Тур СПб», «Дельфин», «Мультитур», Space Travel, «Мой Агент», «Инфофлот», В2В.Ostrovok, «Академ-онлайн», «ВКонтакте», «Турвизор», «Броневик Онлайн», «Best Доктор», «Карелия Гид» и др.

В целом конгрессс вместил 40 часов «секретной» информации и уникального контента, обсуждение перспектив развития агентской деятельности, правовых вопросов в сфере туризма, а также возможности использования онлайн-сервисов для увеличения прибыли.

Первым открывающим конгресс мероприятием стало пленарное заседание: "Проблемы и перспективы развития агентской деятельности в условиях глобальных изменений", модератором которого стал президент РСТ Илья Уманский.

На заседании выступили заместитель Министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков, член Комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Артём Прокофьев, губернатор Ярославской области Михаил Евраев, заместитель генерального директора по взаимодействию с органами власти и коммуникациям туроператора FUN&SUN Александр Сирченко и соруководитель комитета РСТ по выездному туризму и управляющий директор «Слетать.ру» и Евгений Данилович.

Отмечая вклад турагентов в развитие отрасли, Дмитрий Вахруков расставил главные точки в развитии туристической отрасли РФ, отметив пройденный за полтора года путь. Особое внимание было уделено вопросам электронной путевки.

«Мы оценили, что для турагентов почти половина обязательных полей, которые сегодня есть в электронной путевке, можно убрать, - сказал он, - В них нет необходимости. После анализа первых результатов эксплуатации системы и по предложению представителей отрасли было принято решение об упрощении порядка внесения данных.

Соответствующий пункт был внесен в «дорожную карту» по трансформации делового климата, утвержденную правительством в январе 2024 года. Планируется, что нормативная база будет разработана в июне – июле 2024 года».

Михаил Евраев рассказал о новых этапах развития регионального туризма на примере Ярославской области. Он с гордостью заметил, что по динамике турпотока региoн уже вышел на первое место в ЦФО.

За два года количество ночующих в регионе туристов увеличилось в два раза – до 2,9 млн человек. – Это хороший результат, но на нем мы останавливаться не будем, - заверил он. – Туризм дает мощный синергетический эффект во всех сферах экономики. Создаются не только новые места показа, сервиса, но и рабочие места, развивается инфраструктура».

Как адаптировать турбизнес под актуальные тренды рассказал в своем выступлении Александр Сирченко. По его мнению, сейчас в туристической отрасли наметились такие тренды, как стремление государства сделать рынок понятным и прозрачным; усиление роли искусственного интеллекта; цифровизация отрасли; ускорение процессов и рост финансовой нагрузки на турбизнес.

Евгений Данилович рассказал о развитии отечественного турагентского рынка и его перспективах. Большое внимание он уделил проблеме кэшбека, который своим клиентам предоставляют банки. «Финансовые организации активно используют этот инструмент при продаже туристических продуктов, скидка доходит до 5 процентов. Турагентства такую конкуренцию не выдерживают», - подытожил он.

Закрывая заседание, Илья Уманский добавил, что, по его мнению, главная задача, которая стоит перед собравшимися – это достижение гармонии взаимодействия всех участников туристического сегмента.

/TOURBUS.RU