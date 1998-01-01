MOLECULA Group – Бизнес + Интеллект

10-й юбилейный воркшоп MOLECULA MICE & FIT состоится ровно через месяц - 18 апреля 2024 года, в уютном отеле «МонАрх Москва».

Целевая аудитория воркшопа – специалисты сегмента MICE, Event, а также FIT tailored made и консьерж, которые работают напрямую с поставщиками услуг: DMC, отелями, авиакомпаниями, разработчиками IT решений и поставщиками оборудования для мероприятий.

Дважды в год воркшоп MOLECULA собирает ведущих профессионалов индустрии встреч. Воркшоп давно стал визитной карточкой для отелей, DMC, площадок, авиакомпаний, и других партнёров, которые серьёзно заинтересованы в продвижении в корпоративном сегменте рынка, обновлении существующих контактов и получении нового бизнеса.

Рынок постоянно меняется и одна из основных целей воркшопа – познакомить экспонентов с новыми потенциальными клиентами.

Экспонентами мероприятия в отеле МонАрх Москва Отель станут поставщики из России и зарубежных стран.

Генеральным медиа-партнером воркшопа MOLECULA много лет является профессиональный медиахолдинг «Турбизнес».

Генеральный партнёр-отель мероприятия – атмосферный отель «МонАрх Москва».

Event-партнёр - всегда суперпрофессиональная компания Sharmol, легендарные Игорь Лютенко и Сергей Романов.

IT-партнёр - Event Rocks, ведущий разработчик IT-платформы для проведения мероприятий.

Партнерами апрельского выпуска воркшопа станут лидирующие компании по направлениям:

- AzArt DMC Азербайджан.

- Element DMC Грузия.

- APRIORI Узбекистан.

- ALGA DMC, Россия. Авторские программы и уникальные разработки для корпоративных мероприятий в Татарстане, Кирове и Чечне.

Экспоненты, заинтересованные в представлении своих продуктов профильной аудитории, ещё успеют принять участие и связаться с организаторами по адресу: business@moleculagroup.ru

MOLECULA MICE & FIT воркшоп – профессиональное мероприятие, открытое для посещения только приглашенных специалистов (байеров).

Регистрация будет анонсирована дополнительно. Следите за новостями на портале и в новостных рассылках «Турбизнес».