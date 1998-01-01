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Пятнадцать новых трасс откроют на курорте «Ведучи» в этом году

Уже завершено строительство 13 горнолыжных трасс, еще две трассы введут в строй до конца 2024 года

Все 15 новых горнолыжных трасс на всесезонном курорте "Ведучи" в Чечне введут в эксплуатацию к концу 2024 года, сообщает сегодня пресс-служба главы правительства республики, которую цитирует «Интерфакс».

Отмечается, что вопросы строительства инфраструктуры особой экономической зоны (ОЭЗ) "Ведучи" и перспективы развития курорта обсудили в ходе совещания с участием заместителя министра экономического развития РФ Сергея Назарова в правительстве Чечни.

"Здесь, на северном склоне, совсем скоро заработают 15 новых горнолыжных трасс общей протяженностью 13,7 км. Кроме того, будут устроены четыре канатные дороги и система снегообразования", — приводятся в сообщении слова председателя правительства республики Муслима Хучиева. По его словам, уже завершено строительство 13 горнолыжных трасс, еще две трассы введут в строй до конца 2024 года. Ведутся также работы по подведению инженерных коммуникаций к "Ведучи" и капремонту подъездных дорог. Как сообщалось, новые горнолыжные трассы и канатную дорогу планируется построить на курорте "Ведучи" в Чечне к 2025 году. Канатная дорога свяжет северный и южный склоны, ее протяженность составит 4,4 км. Курорт "Ведучи" открыт в 2018 году, расположен в высокогорной части Итум-Калинского района на склонах хребта Данедук в Чечне. К 2025 году на курорте планируется ввести в эксплуатацию 13 новых горнолыжных трасс и четыре канатные дороги. На территории курорта действует особая экономическая зона, открыта самая протяженная в мире трасса с искусственным покрытием — 967 метров, работает кресельная канатная дорога, доступны тюбинг, учебный склон, батут для детей и всесезонные сервисы.

Как мы сообщали ранее, спрос на горнолыжный отдых в России в этом сезоне вырос до 44% по отдельным направлениям. Эту тенденцию отметили специалисты сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов Ostrovok.ru и финансового маркетплейса «Сравни», которые проанализировали бронирования россиян в регионах для зимнего отдыха и страховые заявки на период с декабря 2023 по апрель 2024 года.

Наиболее высокие темпы роста отмечаются на курортах Приэльбрусья и в Шерегеше – количество бронирований объектов размещения увеличилось на 44% и 41% соответственно относительно прошлого года.

В целом самыми популярными направлениями стали Эсто-Садок (Роза Хутор) и Красная Поляна – на их долю приходится почти половина от всех бронирований на горнолыжных курортах (49%). В тройку востребованных курортов вошел Архыз – на него приходится каждое пятое бронирование (19%).

В топ-10 также попали Шерегеш, Домбай, курорты Приэльбрусья (Терскол, Поляна Чегет и Поляна Азау) и Алтая (Белокуриха и Манжерок).

/TOURBUS.RU

Фото: Veduchi-resort.ru