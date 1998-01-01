Российский туропоток на Шри-Ланку вырос на 10%, на Сейшелы — на 15%

Как сообщает Ассоциация туроператоров, в минувшем месяце из экзотических островных направлений Индийского океана более всего российских туристов приняла Шри-Ланка (более 32 тыс. человек), показав прирост +10,1%.

На втором месте – Мальдивы с почти 20 тыс. россиян (здесь пока отставание от показателей 2023 года), на третьем – Сейшелы с более чем 4,1 тыс. туристов из РФ (+15,1%).

Согласно данным управления иммиграции Мальдив, в феврале на островах зафиксировали 19 734 визита граждан России. Это на 8,5% меньше, чем в феврале 2023 года (21 567). При этом Мальдивы постепенно наращивают отставание от рекордных показателей прошлого года. Так, в январе спад российского турпотока год к году составлял 13%.

Но если в январе 2024 года Россия была на первой строчке въездного рейтинга Мальдивы, то в феврале она уже только третья, но за счет опережающего роста турпотока стран-конкурентов. На первое место в списке ключевых въездных рынков Мальдив в феврале резко «рванул» вперед Китай – у него в феврале уже 33 897 визита на Мальдивы (в восемь раз больше, чем было год назад, в феврале 2023).

На втором месте – Великобритания с 20 633 визитами (+15% к февралю 2023 года).

На Сейшелах в феврале, по данным Национального бюро статистики островов, побывали 4 116 россиян. Это на 15,1% больше, чем в феврале прошлого года (3 576). В январе прирост год к году был чуть меньше: 14,15%.

В феврале 2024 года Россия занимает третью строчку рейтинга ключевых въездных рынков Сейшел: после Германии (6951 визит, +89,2% год к году) и Франции (4333 визита, падение на 9% за год). Китайский рынок на Сейшелах, в отличие от Мальдивы, стагнирует, по абсолютному количеству туристов – сильно за пределами первой десятки (376 визитов в феврале).

На Шри-Ланке Россия вновь лидер по количеству прибытий: 32 030 туристов из РФ в феврале 2024 года. Это на 10,1% больше, чем в феврале 2023 года (29 084). В январе годовой прирост был более ярким (+34%).

На втором месте по иностранному турпотоку на Шри-Ланку в феврале 2024 года – Индия (30 027 туристов, почти как из России, +119% к февралю 2023 года), а на третьем – Великобритания с 20 614 визитов (+140,4%).

Как отмечают эксперты АТОР, бросается в глаза резкий рост индийского рынка на Шри-Ланке: во многом это результат переориентации индийских туристов с Мальдив, с которыми у Индии теперь не лучшие взаимоотношения. Но активно наращивает свое присутствие на острове и Китай: в феврале уже 4 место по прибытиям и более 14 тыс. тыс. туристов.

Всего же в трех упомянутых островных государствах Индийского океана в феврале побывали 55 880 россиян. В среднем это на 3% больше, чем год назад.

/TOURBUS.RU