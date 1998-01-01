Завтра в столице начинает работу «Интурмаркет 2024»

В этом году в «Интурмаркете» участвуют более 700 компаний из 68 регионов России и 13 стран

Международная туристическая выставка «Интурмаркет» – профильная площадка для внутриотраслевого диалога и выработки оптимальных решений по развитию рынка в новых условиях — начинает работу завтра в столичном Экспоцентре на Пресне.

В этом году в «Интурмаркете» участвуют более 700 компаний из 68 регионов России и 13 стран - Республики Беларусь, Кубы, Китая, Армении, Ирана, Вьетнама, Азербайджана, Индонезии и других.

Участники и гости получают возможность в течение трех дней провести встречи с целевой аудиторией, стать экспертом деловой программы и презентовать свой продукт, выйти на новые рынки.

Особенность выставки – стенды межрегиональных проектов «Серебряное ожерелье», «Императорский маршрут», «Яркие выходные в Приволжье». Особое внимание в Год семьи уделено детскому и семейному туризму – на объединенном стенде представлено более 35 профильных туроператоров.

В деловой программе «Интурмаркета» свыше 50 сессий, на которых выступят более 300 самых авторитетных спикеров. Предусмотрена прямая трансляция и видеозапись всех деловых сессий программы. Новости и информация об участниках рассылаются по 95 000 адресов.

В рамках деловой программы выставки будут обсуждаться национальные и межрегиональные маршруты, развитие сети национальных троп, а также перспективные виды туризма – экологический, креативный, сельский, автомобильный, арктический, детский и семейный, паломнический.

Традиционно пройдут мероприятия по IT-технологиям и использованию искусственного интеллекта в туризме, обучающие семинары для туристско-информационных центров. Будет обсуждаться обязательная аттестация гидов-переводчиков, проводников и экскурсоводов, интересная дискуссия заявлена при обсуждении задач в индустрии кемпингов и глэмпингов.

В день открытия выставки, 16 марта, пройдет несколько стратегических секций. Ключевое событие дня — пленарное заседание, посвященное актуальным вопросам развития отрасли. В числе участников — представители Минэкономразвития, Комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры, Агентства стратегических инициатив, Национального конгресс-бюро, Российского союза туриндустрии, аналитического центра Profi.Travel, а также региональных органов исполнительной власти.

Целую серию мероприятий проведет Российский союз туриндустрии. В зале «Стеклянный купол» все три дня будет работать V Форум устойчивого туризма. Участников ждут дискуссии, круглые столы и авторские мастер-сессии участников комитета РСТ по развитию устойчивого туризма.

Нестандартное событие состоится 18 марта. РСТ и маркетплейс Wildberries договорились о сотрудничестве. В рамках «Интурмаркета» соответствующее соглашение подпишут президент РСТ Илья Уманский и основатель Wildberries Татьяна Бакальчук.

Кроме того, 17 марта, второй день «Интурмаркета», традиционно объявлен Днем благотворительности. Его цель — поддержка хосписа «Дом с маяком», опекающего детей с неизлечимыми заболеваниями. В дни работы выставки будет проходить сбор средств на 39-го подопечного проекта «Турбизнес с открытым сердцем».

/TOURBUS.RU