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Санкт-Петербург cтал городом-партнером юбилейной выставки MITT-2024

Крупнейшее деловое мероприятие объединит около 800 участников из 58 российских регионов и 29 зарубежных стран

Как напомнили нам в пресс-службе Комитеа по развитию туризма Северной столицы, с 19 по 21 марта в Москве состоится международная выставка туризма и гостеприимства MITT (International Travel & Hospitality Show).

Крупнейшее деловое мероприятие пройдет в 30-й раз и объединит более 790 участников из 58 российских регионов и 29 зарубежных стран. Санкт-Петербург примет участие в событии в качестве города-партнера.

Делегация Северной столицы подготовил тематический стенд города, на котором Комитет по развитию туризма и Конгрессно-выставочное бюро Санкт-Петербурга совместно с представителями крупнейших туроператоров, отелей, объектов показа и отечественных систем бронирования представят актуальные туристские предложения.

Гости экспозиции узнают о новых экскурсионных маршрутах, о предстоящих крупнейших событиях, а также познакомятся с возможностями конгрессно-выставочной инфраструктуры города, системой государственной поддержки организаторов мероприятий и другими аспектами сферы гостеприимства. На стенде Северной столицы запланированы рабочие встречи, переговоры и подписание соглашений о сотрудничестве.

В рамках деловой программы выставки состоятся порядка 20 мероприятий, в том числе конференции, презентации, дискуссии, образовательные семинары, круглые столы. Эксперты дадут свои прогнозы на предстоящий сезон, обсудят вопросы обеспечения устойчивого развития отрасли в условиях постоянных изменений, проблемы и перспективы въездного и внутреннего туризма в российских регионах и многое другое.

Особое место в тематической повестке займет панельная дискуссия «Проблемы и перспективы взаимодействия Русского музея и туроператорского сообщества», которая состоится 20 марта с 13:30 до 14:30 (МВЦ «Крокус Экспо», павильон 1, зал С).

Представители петербургского музея расскажут о существующих возможностях сотрудничества с туроператорами, о запланированных мероприятиях и выставках, а также о «новом экскурсионном меню».

Отметим, что участие города на Неве в международной туристской выставке MITT является частью масштабной маркетинговой кампании «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!», реализуемой Комитетом по развитию туризма, Городским туристско-информационным бюро и Конгрессно-выставочным бюро совместно с представителями индустрии гостеприимства.

/TOURBUS.RU

