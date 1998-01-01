Новости Хуан Карлос Гарсия Гранда: Мы хотим принимать в год полмиллиона российских туристов Министр туризма Кубы рассказал о планах по значительному увеличению российского турпотока в ходе пресс-конференции в Москве

Благодаря запуску прямых авиарейсов из России на Кубу турпоток на остров вырос вдвое с начала 2024 года, в ближайшие годы власти страны рассчитывают увеличить ежегодное число российских туристов до 500 тыс., сообщил вчера министр туризма Кубы Хуан Карлос Гарсия Гранда, которого цитирует «Интерфакс». «Нам удалось добиться того, чтобы авиакомпания «Россия» начала выполнять регулярные рейсы на Кубу с декабря 2023 года. И благодаря этой работе мы видим, что с начала 2024 года и до сегодняшнего дня рост турпотока по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 208%. Мы понимаем, что, если речь идет о 200-250 тыс. российских туристов, то это не очень большая цифра для России, но это большой объем для нашей страны. В ближайшие годы мы хотим нарастить турпоток из РФ до 500 тыс.», — сказал он на пресс-конференции, прошедшей в Москве в четверг. Как отметил министр, власти Кубы работают над тем, чтобы увеличить число российских городов, откуда выполняются полеты на Кубу. «В рамках этого визита мы планируем договориться о запуске рейсов на Кубу из Санкт-Петербурга», — подчеркнул он. По словам Гранда, на сегодняшний день загрузка рейсов на Кубу по направлениям Варадеро, Кайо-Коко и Гавана составляет 94%. За первые месяцы работы российских карт «Мир» на Кубе было проведено операций на $2,7 млн, также на острове работают 20 тыс. терминалов, которые принимают карты этой банковской системы, сообщил также министр туризма Кубы. «С учетом сложной современной обстановки мы осуществили возможность расплачиваться на Кубе российскими рублями. С 5 декабря 2023 года карты «Мир» принимаются в платежных терминалах нашего острова. За первые месяцы работы было проведено достаточно много операций, порядка 2 млн 700 тыс. долларов. У нас есть 20 тыс. терминалов оплаты, которые принимают карты «Мир». Они находятся на популярных у туристов направлениях острова. И я надеюсь, что количество терминалов будет расти», — рассказал он. Как отметил г-н Гранда, возможность приема карты «Мир» в банкоматах существовала еще год назад, а сейчас появилась возможность осуществлять оплату по основным потребительским услугам — рестораны, магазины, аренда автомобилей. Власти Кубы также намерены привлекать капитал российских инвесторов в развитие туризма в республике, в частности в строительство гостиничных комплексов, сообщил Хуан Карлос Гарсия Гранда. «Задача, которую мы поставили перед собой, — привлечение капитала российских инвесторов в кубинский туризм. Мы на протяжении двух лет работаем с российским правительством, определили все необходимые основы и необходимые действия для того, чтобы такие инвестиции стали реальностью. Мы работаем над тем, чтобы российский гостиничный бизнес управлял гостиничными сетями и отелями на Кубе. Мы хотим, чтобы российские предприниматели строили свои отели на Кубе», — сказал он. Как уточнил г-н Гранда, речь идет о гостиничных комплексах, сетевых объектах различных категорий с яхтенными парковками и другими дополнениями. «Гостиничный бизнес на Кубе уже 30 лет развивается с помощью иностранных инвестиций. И если мы делаем ставку на российский туризм, то будет логично, чтобы этим бизнесом управляли люди, которые хорошо знают российских туристов», — пояснил министр. Как отметил министр, также на Кубе идет работа над созданием новых турпродуктов для российских туристов. Пляжный отдых можно совмещать с экскурсионным и познакомиться с кубинской культурой, танцами, посетить производство рома и плантации табака. «Например, канадские туристы во время отдыха на Кубе приобретают лишь одну экскурсию. Россияне берут в среднем три экскурсии. Но с годами предпочтения клиентов меняются. И мы планируем развивать активный и приключенческий туризм», — заключил министр. Отметим, что в 2023 году Кубу посетили 184,8 тыс. российских туристов, это в 3,4 раза больше, чем в 2022 году. Также в прошлом году был побит рекордный показатель турпотока из РФ на Кубу - в допандемийном 2019 году республику посетили 178 тыс. россиян. /TOURBUS.RU



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