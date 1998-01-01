Прокуратура утвердила обвинение в мошенничестве в отношении руководителя турфирмы «Колибри-тур»

Минувшим летом по его вине дети, отдыхавшие в Турции, были в ночное время выселены из отеля

Пресненская межрайонная прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу в отношении 50-летнего фактического руководителя ООО «Колибри-Тур МСК» и подконтрольного ему ИП “Маркина”, из-за которого в 2023 году из отеля в Турции были выселены дети в ночное время, сообщается в телеграм-канале прокуратуры Москвы.

«Обвиняемый, являясь фактическим руководителем ООО «Колибри-Тур МСК» и подконтрольного ему ИП “Маркина”, достоверно зная, что указанные организации не являются туроператорами и не обладают законными основаниями по реализации комплексных туров, а сведения о них не внесены в Единый федеральный реестр туроператоров, осуществлял предпринимательскую деятельность в нарушение требований законодательства», - говорится в сообщении.

Мужчине предъявлено обвинение в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Как отметили в прокуратуре, от его действий пострадало 40 граждан, общий ущерб превысил 3,9 млн рублей. В ближайшее время уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Головинский районный суд.

Как сообщалось ранее, летом 2023 года компания «Колибри-Тур» взяла на себя обязательства по организации детского отдыха на территории Турции. Организатор получил денежные средства от туристов, но не осуществил оплату проживания в гостиничных номерах детей, а также обратных авиабилетов в Москву. Это привело к выселению детей в возрасте от 6 до 17 лет из отеля в ночное время.

Руководитель Правового комитета РСТ и глава юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов отмечал ранее, что видит причины случившегося в проблеме контроля за оказанием туристических услуг, в том числе, в сфере детского туризма.

«Считается, что потребитель должен сам заглянуть в федеральный реестр туроператоров, найти компанию, которая продает ему тур. Но на деле практически никто так не делает. В первую очередь, людей интересует цена, удобные сроки, интересная программа. И нельзя перекладывать на граждан обязанность госорганов осуществлять надзор и контроль.

Но о нем вспоминают только тогда, когда происходит что-то серьезное, не дай бог, с трагическими последствиями. Все остальное время это неподконтрольная сфера.

В инстаграме, телеграмме, других социальных сетях тысячи предложений об организации туров куда угодно и кем угодно. Объемы их реализации уже давно в разы превысили объемы законопослушных туроператоров», – отметил эксперт.

/TOURBUS.RU