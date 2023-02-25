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14 марта
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А/к Red Wings получила допуски в Бахрейн, Кувейт и Саудовскую Аравию/ "Аэроэкспресс" в "Шереметьево" временно будет отправляться с Савеловского вокзала/ "ИрАэро" свяжет Уфу с Баку
Red Wings получила допуски в Бахрейн, Кувейт и Саудовскую Аравию
Авиакомпания Red Wings получила допуски Росавиации к регулярным рейсам из городов РФ в Бахрейн, Кувейт и Саудовскую Аравию, говорится в материалах ведомства.
В столицу Бахрейна Манаму, согласно допускам, компания сможет летать из Москвы, Сочи, Махачкалы, Грозного — с частотой от 4 до 7 раз в неделю.
Допуск в Эль-Кувейт предполагает полеты из Москвы до 4 раз в неделю.
Рейсы в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд Red Wings сможет выполнять из Уфы, Москвы, Минеральных Вод, Сочи, Грозного (от 3 до 7 раз в неделю).
Кроме того, Росавиация выдала компании допуски в Джидду: постоянные — из Минвод, Казани, Сочи, Уфы (от 1 до 5 раз в неделю) и временный — из Москвы (до 7 раз в неделю; постоянные права на допуск — у "ЮТэйр").
Об интересе российских авиакомпаний к рейсам в Бахрейн и Кувейт и работе по открытию прямого авиасообщения с Саудовской Аравией (а также Филиппинами и Индонезией) ранее сообщал начальник управления регулирования перевозок и международного сотрудничества Росавиации Лев Косинов. Планируется также "крупное расширение маршрутной сети в Китай, Вьетнам и Индию", говорил он.
"Аэроэкспресс" в "Шереметьево" временно будет отправляться с Савеловского вокзала
Поезда "Аэроэкспресса" в аэропорт "Шереметьево" в выходные дни марта и апреля будут отправляться с Савеловского вокзала с остановкой на Окружной, сообщила пресс-служба перевозчика.
Изменения будут действовать 16-17, 23-24, 30-31 марта, а также 6-7, 13-14, 20-21 апреля. Они связаны с проведением плановых работ на железной дороге.
Конечной остановкой при следовании из аэропорта также будет Савеловский вокзал.
Добраться в "Шереметьево" можно также на экспресс-автобусах "Аэроэкспресса" от станции метро "Ховрино", напомнили в компании.
"ИрАэро" свяжет Уфу с Баку
Авиакомпания "ИрАэро" с 4 апреля начинает выполнять рейсы по маршруту Уфа-Баку и обратно, сообщила пресс-служба международного аэропорта Уфы.
Авиаперелеты будут выполняться по четвергам на самолетах Sukhoi Superjet 100. Время в пути составит 2 часа 40 минут.
В прошлом году авиаперевозчик открыл полетную программу по маршруту Уфа-Баку с 29 марта.
В настоящее время аналогичную полетную программу выполняют также Azerbaijan Airlines и "ЮТэйр".
"ИрАэро" — российская авиакомпания, базирующаяся в Иркутске.
/TOURBUS.RU
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