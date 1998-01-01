До открытия MITT 2024 — меньше недели

Меньше недели осталось до открытия MITT 2024. Организаторы выставки предложили ознакомиться с ответами на часто задаваемые вопросы и получить билет для посещения выставки и деловой программы.



Q: Как можно бесплатно пройти на выставку?

A: Получите бесплатный билет по промокоду tourbus



Переходите по ссылке выше. Выберите, с какими целями вы придёте на выставку: как специалист отрасли или как частное лицо. Отметьте пункт «У меня есть промокод для бесплатного посещения». Заполните личные данные, цель посещения, отметьте продуктовые интересы, укажите, посещали ли вы выставку в прошлом году.

Важно! Введите промокод и нажмите кнопку «Применить» (а не «Оплатить»).



Q: Билет действителен на все дни или только на один?

A: Билет действует с 19 по 21 марта, включая мероприятия деловой программы. Вы можете приходить по своему билету на выставку все три дня.



Q: Дата и время работы выставки?

A: 19–21 марта в Москве, МВЦ «Крокус Экспо». 19 и 20 марта выставка работает с 10:00 до 18:00, 21 марта – с 10:00 до 16:00.

Как добраться: https://clck.ru/39Pjpr



Q: Надо ли распечатывать билет?

A: Нет. Скачайте его на телефон, настройте максимальную яркость экрана и отсканируйте код с экрана при входе на турникете.



Q: Возможно ли оставить на хранение крупногабаритный багаж?

A: Нет. Только чемоданы и сумки, но при условии, что в камерах хранения будет свободное место.



Q: Есть ли около «Крокуса» бесплатная парковка?

A: Да. Возле «Крокуса» действует бесплатная парковка, наземная и крытая.



Q: Где можно поставить отметку о командировке?

A: В офисе организатора выставки B2111 в зале три на стойке ресепшена.



Q: Нужно ли регистрироваться еще раз, если билет прислали, но не получается его найти?

A: Нет. Накануне выставки всем зарегистрированным посетителям придет письмо с напоминанием и билетом внутри.

Также с 19 по 21 марта вы можете обратиться на стойку регистрации в фойе павильона 1 и сказать, что вы уже оформляли билет. Его найдут в базе и распечатают. Если у вас не получается оформить билет, пожалуйста, пишите: visitors.registration@ite.group.



Q: Где найти список участников?

A: https://clck.ru/39PkDZ



Q: Как забронировать проживание в отеле со скидкой на время работы выставки?

A: https://clck.ru/39PkGZ



Генеральный партнёр - проектный офис "Развитие туризма и гостеприимства Москвы".

Страна-партнёр - Индия (Incredible India)

Генеральный партнёр деловой программы - курорт "Красная Поляна"

Официальный банк-партнёр - Сбер

Ждём вас на MITT с 19 по 21 марта.





Фото предоставлено организаторами MITT



