Туроператоры: Спрос на Венгрию вырос за год на 20%

Как сообщает Асссоциация туроператоров, несмотря на отсутствие прямых рейсов, россияне сохраняют интерес к турпоездкам в Венгрию.

До пандемии Венгрия стабильно входила в ТОП-5 самых востребованных на российском рынке экскурсионных направлений Европы. Были популярны сити-туры и экскурсионные туры в Будапешт. Также наши соотечественники составляли костяк аудитории отдыхающих на термальных курортах страны, таких как Хевиз, Шарвар, Бюк-Бюкфюрдо, Тапольца.

С приостановкой авиасообщения со странами ЕС и усложнением логистики путешествия спрос на поездки в Венгрию в сравнении с допандемийным периодом существенно снизился. Однако в этом году ситуация изменилась в лучшую сторону: туроператоры отмечают увеличение количества бронирований на 10-20% в сравнении с началом 2023 года.

По информации экспертов компаний PAC Group, BSI Group, «Русский Экспресс» и Fun&Sun cейчас в первую очередь востребованы туры в отели на термальных курортах Венгрии. В лидерах по количеству бронирований Хевиз – самое большое в мире термальное озеро естественного происхождения. На втором месте по популярности – сити-туры в Будапешт. Классические экскурсионные туры менее популярны.

По данным участников рынка, в сравнении с прошлым годом цены на курортах и в отелях Венгрии почти не изменились.

«Особого изменения цен в евро не было, но изменился курс рубля», – подчеркивают в PAC Group. Напомним, по сравнению с прошлой весной курс рубля упал на 25%, соответственно так же подорожали в рублях и туры.

Венгерские партнеры по-прежнему готовы предоставлять услуги на русском языке: в отелях, лечебницах и термах можно встретить русскоязычный персонал, поскольку на русском языке общаются и туристы из стран СНГ.

Эуксперты отмечают, что спрос на поездки в Венгрию мог быть еще выше, если бы по направлению стало больше недорогих стыковочных перелетов. Как рассказали в PAC Group, добраться до Венгрии сегодня можно с пересадками в Баку, Стамбуле, Белграде и Дубае.

Как напоминают в «Русском Экспрессе», итоговая стоимость перелета сильно зависит от авиакомпании, даты вылета и длительности пересадки. Например, перелет из Москвы в Будапешт с длительной ночной пересадкой в Стамбуле обойдется от 50 тыс. руб.

По наблюдениям экспертов BSI Group, есть и туристы, которые едут в Будапешт через Вену. Т.е. они летят (также с пересадкой) в австрийскую столицу, а уже оттуда на наземном транспорте добираются до Будапешта.

«В первую очередь туристы ориентируются на стоимость авиаперелета и длительность стыковки. Это не та аудитория, которая едет в клиники Швейцарии или на французский термальный курорт Виши. В Венгрию на оздоровление отправляются люди достатка среднего и чуть выше среднего, поэтому они не могут позволить себе дорогой перелет», – поясняют в BSI Group.

В летнем расписании 2024 года рейсов в Будапешт станет больше. С 17 июня из Еревана в венгерскую столицу начнет летать WizzAir. Рейсы будут по понедельникам и пятницам. Из Москвы в Будапешт и обратно билеты в обе стороны обойдутся в 55-65 тыс.руб.

Как полагают туроператоры, такая цена будет интересна большинству туристов, особенно с учетом пересадки в Армении, где нет языкового барьера.

Одна из причин восстановления спроса на Венгрию – возможность в короткий по нынешним временам срок получить визу. В Москве венгерский шенген делают от 2 до 3 недель. Как напомнили в «Русском Экспрессе», оформить визу в Венгрию можно и в регионах России.

По оценкам туроператоров, в 80% случаев венгерская дипмиссия оформляет россиянам только однократную визу на срок поездки. Впрочем, при отличной визовой истории и правильном использовании ранее выданного шенгена можно получить и мультивизу, - отмечают эксперты АТОР.

/TOURBUS.RU